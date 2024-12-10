На лижах у спідницях та чемпіонати зі стрибків з трампліну: як розважалися у Карпатах 90 років тому

Мальовниче селище Ворохта завжди приваблювало туристів та спортсменів

На висоті 850 метрів над рівнем моря, в серці Карпат, розташоване мальовниче гірське селище Ворохта. Цей куточок Івано-Франківської області приваблює туристів як улітку, так і взимку. Взимку сюди стікаються любителі гірських лиж, а влітку ті, хто шукає спокою серед величних гір і бажає піднятися на найвищу вершину України — Говерлу, шлях до якої починається неподалік. Однак Ворохта славиться не лише своєю природною красою. Це селище має багату спортивну історію, особливо пов’язану зі стрибками на лижах з трампліна.

"Телеграф" пропонує подивитися на унікальні архівні фотографії Ворохти 1930-1935 років. Ці знімки, які зберігаються в польському цифровому архіві, показують, яким було селище майже століття тому. На них можна побачити Ворохту, її природу та перші кроки у розвитку зимового спорту.

На старих фото видно, що трампліни залучали спортсменів та безліч глядачів, а змагання зі стрибків із трампліна ставали справжніми подіями. Спортсмени виступали у костюмах, які сильно відрізняються від нинішніх.

Історія Ворохти як спортивного центру почалася більше століття тому

Перша згадка про лижні трампліни у Ворохті датується 1922 роком

Крім змагань, туристи займалися катанням на лижах, санях і просто гуляли засніженими стежками. Зимові види спорту лише набирали популярності, і Ворохта стала їх центром, де туристи могли не лише подивитися на професійні змагання, а й самі спробувати свої сили.

Ворохта завжди була важливим центром зимового спорту

Ці знімки передають атмосферу того часу – суміш спортивного ентузіазму, краси природи та духу пригод.

Ворохта була і залишається місцем, де зустрічаються природа, спорт та культура. Її унікальний колорит приваблює туристів із різних куточків, роблячи це селище однією з головних перлин Карпат.

Віадук — одне із знакових місць Ворохти

2024 року Ворохта Івано-Франківської та Урич Львівської області увійшли до переліку найкращих туристичних сіл світу за версією ООН Туризм (UN Tourism).

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