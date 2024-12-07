Чарівні молодята та багато лижників: як виглядав улюблений багатьма український курорт 90 років тому

Ви побачите засніжені краєвиди, місцевих жителів у традиційному вбранні, атмосферні будинки та туристів того часу

Сьогодні Славсько — один із найвідоміших гірськолижних курортів України, який щороку приваблює тисячі туристів своїми мальовничими пейзажами та сучасною інфраструктурою для зимового відпочинку. Проте цікаво зазирнути в минуле й дізнатися, яким було це селище майже 90 років тому.

Зима 1937 року огортала курортне селище Славсько на Львівщині пухким сніговим покривом, перетворюючи його на казковий зимовий куточок. Розташоване серед мальовничих гір, це селище вже тоді славилося як один із найпопулярніших гірськолижних курортів. "Телеграф" пропонує вам переглянути унікальні фото, що зберегли атмосферу того часу, коли засніжені вулиці, дерев'яні будинки й храми ставали частиною зимової казки. Старими світлинами селища поділились в Facebook-группі "Історія України в ретро світлинах".

Славсько, 1937 рік

У 1930-х роках Славсько було адміністративним центром однойменної гміни, і ця роль надавала селищу особливого значення в регіоні. Його забудова вирізнялася дерев'яними та кам'яними будинками з типовими гуцульськими архітектурними елементами.

Будинки у Славсько та турист

Одним із найважливіших елементів інфраструктури селища була залізнична станція. Славсько мало зручне сполучення з великими містами, адже тут зупинялися приміські електропоїзди та більшість поїздів далекого сполучення. Потяг, зупиняючись у цьому невеликому, але дуже популярному курорті, привозив лижників, які прямували до схилів Карпат, щоб випробувати свої сили в одному з перших гірськолижних центрів України.

Залізнична станція

Туристи на залізничній станції

Серед світлин, що збереглися з тих часів, можна побачити місцевих жителів біля своїх осель, молодят у весільному одязі та відпочивальників на лижах.

Молодята

Жителі Славського, 1937 рік

Старі фотографії 1937 року дозволяють нам зазирнути в минуле цього чарівного курортного селища, де сніг і гори, здається, зупинили час.

Славсько у 1937 році

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