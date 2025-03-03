Этому курорту уже почти 200 лет: как раньше выглядел Трускавец

Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть как менялся Трускавец

Трускавец – это не только живописный городок в предгорье Карпат, но и один из самых известных бальнеологических курортов. Его история берет свое начало в глубинах веков, а сам край всегда был привлекательным местом для людей, желающих исцеления, отдыха и покоя. Рассказываем, каким было это место раньше.

Первое письменное упоминание о Трускавеце датируется 1427 годом, но его территория была заселена еще задолго до того. Об этом свидетельствуют археологические находки, среди которых римский боевой чекан IV века. О происхождении названия города до сих пор идут дискуссии. Одни считают, что оно происходит от польского "truskawka" (клубника), другие же предполагают, что название связано с литовским словом "druska" (соль), что вполне вероятно, учитывая важную роль солеварения в этом регионе.

Хотя целебные свойства местных вод были известны еще с давних времен, официальное основание курорта датируется 1827 годом. Именно тогда здесь построили первые 8 ванн для лечебных процедур. Вода "Нафтуся", известная своими уникальными лечебными характеристиками, привлекала все большее внимание. В 1836 году известный львовский аптекарь и химик Теодор Торосевич провел первый химический анализ "Нафтуси", что явилось важным шагом в научном изучении целебных свойств местных источников.

В конце XIX – начале XX века Трускавец стремительно развивался, превращаясь в настоящую жемчужину среди европейских курортов. В 1892 году здесь появилось помещение для ингаляций системы Вашмута, что вывело курорт на один уровень с такими известными европейскими здравницами, как Рихенгаль и Висбаден. Строились новые отели, виллы, пансионаты.

Значительный толчок развитию курорта оказал предприниматель Раймонд Ярош, который в 1911 году возглавил курорт. По его инициативе была проведена электрификация, освещение улиц и парка, открылся новый вокзал. Благодаря железнодорожному сообщению Трускавец получил связь не только с Львовом, но и с Веной, Краковом, Познанием, Варшавой и Берлином.

В 1920-1930-х годах курорт пережил период небывалого подъема. Возросло количество туристов: если в 1923 году Трускавец принял 6080 отдыхающих, то в 1933 году эта цифра достигла рекордных 17 000 человек.

В этот период активно развивалась инфраструктура курорта. На Померках устроили купальное озеро, берега которого были усыпаны золотистым морским песком. Здесь построили спортивные площадки, теннисные корты. В 1929 году был открыт музей естественных наук, который, к сожалению, был уничтожен после прихода советских войск в 1939 году.

Сегодня Трускавец остается одним из крупнейших курортных центров. По данным Truskavets.ua, курорт ежегодно принимает около 350 тысяч отдыхающих, приезжающих сюда ради чистого горного воздуха, целебных вод и неповторимой атмосферы.