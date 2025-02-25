8 Березня збираються скасувати: коли в Україні можуть ухвалити такий закон

В Україні 8 березня є одним із найпопулярніших свят

Свято 8 березня (Міжнародний жіночий день) можуть скасувати в Україні. Рада все ще може розглянути це питання.

"Телеграф" розповідає про те, що буде з популярним святом і чи чекати на додаткові вихідні у 2025 році.

Міжнародний жіночий день

Свято, яке відзначається щорічно 8 березня в Україні та низці інших держав та країн світу. З’явився як день солідарності жінок у боротьбі за жіночі права та емансипацію. У 1945 році статут Організації Об’єднаних Націй став першим міжнародним документом, який утвердив принцип рівності чоловіків та жінок. З березня 1975 року Міжнародний жіночий день відзначається державами-членами ООН. Міжнародний жіночий день є офіційним державним вихідним у пострадянських країнах та деяких країнах Азії та Африки.

В Україні 8 березня є одним із найпопулярніших свят. За даними КМІС, багато українців досі вважають його своїм улюбленим святом, хоча з кожним роком його відзначають дедалі менше людей.

Скасування 8 березня

Дискусії про скасування Міжнародного жіночого дня в Україні відбуваються вже досить давно, але загострився цей процес із початком повномасштабного вторгнення. Вся річ у тому, що багато хто сприймає 8 березня як радянську спадщину. Крім того, існує думка це свято більше сприймається як день квітів і подарунків, а не як боротьба за рівні права.

Що кажуть у Раді

В Україні ще 2023 року зареєстрували законопроєкт №9009. Автори документа пропонують замінити на День української жінки, який хочуть відзначати 25 лютого — у день народження Лесі Українки.

"Метою законопроєкту є встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого у культурному житті та побуті, очищення державного календаря від нав’язаних минулим дат, а також на визнання усталених традицій та вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі", — йдеться у пояснювальній записці.

Що вирішили

Законопроєкт на цей час не було ухвалено. Проєкт закону все ще знаходиться на сайті Верховної Ради з 2023 року і, щобільше, включений до порядку денного на 13-у сесію Ради, яка триває з лютого по серпень 2025 року.

У цій же сесії на розгляді є ще один законопроєкт, який був поданий на два тижні пізніше. Згідно з ним, в Україні все ж таки хочуть залишити свято 8 березня і продовжувати робити його вихідним днем, проте воно називатиметься не "Міжнародний жіночий день", а "День захисту прав жінок".

Чи будуть вихідні на 8 березня 2025 року

2025 року 8 березня випадає на суботу. Якби зараз був мирний час, то українці отримали додатковий вихідний у понеділок. Але навесні 2022 року в Україні було скасовано вихідні дні у державні свята та перенесення на робітники, якщо вони випадають на суботу чи неділю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки 8 березня 2024 року заробили продавці квітів.