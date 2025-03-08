Сталін називав її "старою відьмою": де в Москві похована Клара Цеткін, яка придумала 8 Березня

Активістка народилася в Німеччині, але померла в еміграції у Росії

Сьогодні, 8 березня, у всьому світі відзначається День боротьби за права жінок. Цього свята могло б й не бути, якби його не запропонувала заснувати німецька активістка Клара Цеткін. Це сталося у 1910 році на жіночій конференції в Копенгагені (Данія).

Вона відома в історії як революціонерка, феміністка та соціалістка. "Телеграф" розповідає, що відомо про Клару Цеткін, як вона виглядала і де поховано її прах.

Клара Цеткін — що про неї відомо

Народилася 5 липня 1857 року в общины Відерау у сім’ї вчителів з прізвищем Айснер (за іншою версією — у сім’ї єврея-шевця). У молодості активно захоплювалася політикою та соціалізмом, була у лавах соціал-демократичної партії Німеччини.

Клала Цеткін у молодості

Навчалася Клара у приватному педагогічному інституті у Лейпцигу, де познайомилася з групою революційно налаштованих студентів-емігрантів із Росії. Серед них був її майбутній чоловік Осип Цеткін.

Після весілля активістка взяла прізвище чоловіка, а потім стала мамою двох синів — Максима (1883—1965) та Костянтина (1885—1980). Обидва стали лікарями. 1889 року Осип Цеткін помер від туберкульозу.

Клара з дітьми та Осип Цеткін

Активістка, феміністка, соціалістка

Цеткін була однією з провідних постатей міжнародного робітничого руху, а також боролася за права жінок та рівноправність. Вона була прихильницею об’єднання фемінізму та соціалізму. Клара неодноразово наголошувала, що права жінок неможливо покращити без соціально-економічних реформ.

У 1910 році на Міжнародній соціалістичній жіночій конференції німкеня запропонувала ідею створення Міжнародного жіночого дня, який вперше був відзначений 19 березня 1911 року.

Цеткін також була активною прихильницею радянської влади після Жовтневої революції в Росії та тісно співпрацювала з Радянським Союзом.

Цеткін з близькою подругою та соратницею Розою Люксенбург

Проте в останні десять років перед смертю спадщина Цеткін виявилася багато в чому забутою. Її ім’я набуло негативного відтінку як у політичного діяча, і навіть диктатор Сталін, який очолював на той час Радянський Союз, називав її "старою відьмою".

Клара Цеткін у старості

Після приходу до влади нацистів у Німеччині в 1933 році Цеткін емігрувала до Росії, де і померла у віці 75 років. Її не стало о 2-й годині ночі 20 червня 1933 року в селищі Архангельське поблизу Москви.

Де поховано прах Клари Цеткін

Після смерті Клара Цеткін була кремована, а її урна з прахом поміщена в некрополі біля Кремлівської стіни на Червоній площі у Москві. Урна розташована на ділянці стіни між Сенатською та Микільською вежами, а місце поховання відзначено меморіальною дошкою.

Урна з прахом Цеткін знаходиться у некрополі біля Кремлівської стіни

Меморіальна дошка з ім’ям Цеткін

Раніше "Телеграф" писав, як боротьба жінок за рівні права в СРСР трансформувалася на "свято весни, квітів та цукерок".