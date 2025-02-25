Від боротьби за права до "свята квітів і цукерок": як СРСР змінив сенс 8 Березня

Зараз українці сперечаються про майбутнє 8 Березня

Міжнародний жіночий день втратив своє першочергове значення боротьби за права жінок і став днем тюльпанів і солодощів. Радянська влада змінила суть свята для власних політичних цілей.

Жіночу боротьбу за рівні права перетворили спочатку на день матерів, а згодом – на символ весни. "Телеграф" з'ясував, як відбувалася ця зміна і що залишилося від початкового значення свята.

Як все починалося

Свято 8 Березня почалося 1910 року на жіночій конференції в Копенгагені. Німкеня Клара Цеткін запропонувала щорічно проводити демонстрації за жіночі права. У Російській імперії цей день не був популярним через патріархальні погляди суспільства.

Вперше в Україні 8 Березня відзначили 1914 року, коли в Києві закликали робітниць страйкувати проти гноблення. Більшовики пізніше пов'язали революцію 1917 року з Жіночим днем, бо вона почалася 23 лютого (8 березня за новим стилем).

Від колгоспниці до матері

За радянських часів спостерігалася зміна сприйняття свята. Спочатку жінок кликали "скинути кухонне рабство" та йти на заводи. Більшовики поширювали міф, що саме вони дали жінкам усі права, хоч українки були активними в суспільстві ще з XIX століття.

Після Голодомору акцент змістився на материнство – народжувати нових громадян і військових. Особливо це стало помітно за Сталіна, коли заборонили аборти, а 8 Березня почали подавати як день матері.

Цукерки, квіти та листівки

Остаточне перетворення 8 Березня на "свято краси та весни" сталося в 1960-х, коли цей день зробили вихідним. Тоді про права жінок уже не згадували.

У 1970-х свято прийшло до шкіл і садочків, ставши днем матерів і бабусь. Головними стали дитячі листівки, квіти та цукерки. Первісний зміст свята – боротьба за рівні права – зникла з радянської свідомості.

Зараз українці сперечаються про майбутнє 8 Березня. Одні вважають його радянським пережитком, інші хочуть повернути початковий зміст. Опитування у "Дії" 2023 року показало, що більшість українців хочуть залишити цей день вихідним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 8 Березня в Україні збираються скасувати. Ми розповіли, що буде з популярним святом і чи чекати на додаткові вихідні у 2025 році.