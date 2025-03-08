Сталин называл ее "старой ведьмой": где в Москве похоронена Клара Цеткин, придумавшая 8 Марта

Активистка родилась в Германии, но умерла в эмиграции в России

Сегодня, 8 марта, во всем мире отмечается День борьбы за права женщин. Этого праздника могло бы и не быть, если бы его не предложила учредить немецкая активистка Клара Цеткин. Это случилось в 1910 году на женской конференции в Копенгагене, (Дания).

Она известна в истории как революционерка, феминистка и социалистка. "Телеграф" рассказывает, что известно о Кларе Цеткин, как она выглядела и где захоронен ее прах.

Клара Цеткин — что о ней известно

Родилась 5 июля 1857 года в общине Видерау в семье учителей с фамилией Айснер (по другой версии — в семье еврея-сапожника). В молодости активно увлекалась политикой и социализмом, была в рядях социал-демократической партии Германии.

Клала Цеткин в молодости

Обучалась Клара в частном педагогическом институте в Лейпциге, где познакомилась с группой революционно настроенных студентов-эмигрантов из России. Среди них был ее будущий муж Осип Цеткин.

После свадьбы активистка взяла фамилию мужа, а после стала мамой двух сыновей — Максима (1883—1965) и Константина (1885—1980). Оба стали врачами. В 1889 году Осип Цеткин умер от туберкулеза.

Клара с детьми и Осип Цеткин

Активистка, феминистка, социалистка

Цеткин была одной из ведущих фигур международного рабочего движения, а также боролась за права женщин и равноправие. Она была сторонницей объединения феминизма и социализма. Клара не раз подчеркивала, что права женщин невозможно улучшить без социально-экономических реформ.

В 1910 году на Международной социалистической женской конференции немка предложила идею создания Международного женского дня, который впервые был отмечен 19 марта 1911 года.

Цеткин также была активной сторонницей советской власти после Октябрьской революции в России и тесно сотрудничала с Советским Союзом.

Цеткин с близкой подругой и соратницей Розой Люксенбург

Однако в последние десять лет перед смертью наследие Цеткин оказалось во многом забытым. Ее имя приобрело негативный оттенок как у политического деятеля, и даже диктатор Сталин, возглавлявший в то время Советский Союз, называл ее "старой ведьмой".

Клара Цеткин в старости

После прихода к власти нацистов в Германии в 1933 году Цеткин эмигрировала в Россию, где и скончалась в возрасте 75 лет. Ее не стало в 2 часа ночи 20 июня 1933 года в поселке Архангельское близ Москвы.

Где захоронен прах Клары Цеткин

После смерти Клара Цеткин была кремирована, а ее урна с прахом помещена в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Урна расположена на участке стены между Сенатской и Никольской башнями, а место захоронения отмечено мемориальной доской.

Урна с прахом Цеткин находится в некрополе у Кремлевской стены

Мемориальная доска с именем Цеткин

Ранее "Телеграф" писал, как борьба женщин за равные права в СССР трансформировалась в "праздник весны, цветов и конфет".