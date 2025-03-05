Красиві привітання та листівки з 8 Березня для колег та начальниць: вірші та листівки

Добірка красивих привітань із міжнародним жіночим днем для колег, співробітниць, начальниць.

Вітання колег та співробітниць

З 8 Березня, шановні,

Радощів, добра, краси.

Щоб завжди усе здійснялось,

Особливо, по весні!

Успіхів у нашій праці,

Комплиментів та натхнень.

Щоб із настроєм чудовим

Зустрічали кожен день!

Колеги, всіх з Жіночим днем!

Бажаю мирної весни,

Добра, відсутності проблем.

Хай щастя к вам пливуть човни.

В вітрила вітер дує хай,

Щоб швидше човники пливли,

Ваш світлим буде небокрай,

Щоб всі радіти ви могли!

З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!

Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі

Колективу бажаю вам успішно зростати,

Все, чого бажає душа — чим швидше надбати,

Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,

І співають радісно лиш сердець ваших струни!

Святкові промінчики сонечка,

Нехай заглянуть у ваше віконечко,

Взбадьорить ранкова кава,

День буде приємний та цікавий.

Всі квіти світу будуть у ваших ніг,

Приємностей та земних втіх.

Кохання нехай вирує у серці,

Подобайтесь завжди собі у люстерці.

Милі, чарівні дівчата,

З 8 Березня всіх вас!

Хай у це весняне свято

Пристрасть множиться ураз!

Хай любов віднині буде

Завжди в вашому житті,

Щастя хай в стократ прибуде,

Буде радість в майбутті!

Чарівні, яскраві пані,

З 8 Березня всіх вас!

Головне — вогонь любові

В ваших душах щоб не згас!

Залишайтеся собою,

Ви — найкращі на Землі,

Описати вашу вроду

Недостатньо буде слів!

Шановні наші пані,

Колеги дорогі!

Бажаємо вам щастя

І щирих почуттів!

Хай в це весняне свято

Тепло в душі живе,

Назавжди хай достаток

До вас в життя прийде!

Щоб ви жили в любові,

Вас поважали всі,

Щоб на руках носили

Щодня чоловіки!

Колеги, з 8 Березня вітаю!

Бажаю щиро щастя та кохання.

Хай файна доля вас усіх чекає,

Хай справдяться всі ваші сподівання.

Бажаю квітів, гарних компліментів,

Бо ви жінки, тож завжди цього гідні,

У праці тільки радісних моментів,

Та хай цінують вас і люблять рідні!

З весною, чарівні колеги,

Бажань здійснення, різних мрій.

Любов, що буде вам взаємна,

Досягнення усіх надій!

Нехай сьогодні усі квіти

Розпустяться на вашу честь.

І все в житті чарівне буде,

Шляхів щасливих, перехресть!

Вітання начальниці

З Міжнародним днем жіночим

Вас вітаємо охоче,

Будьте лагідні, тендітні,

Щирі, добрі та привітні,

Роботящі та успішні,

З добрим гумором, розкішні,

У роботі все встигайте,

Та чимбільше заробляйте,

Задоволень вам та сміху,

Цілоденного успіху,

Хай цвіте ваша краса,

Та ніколи не згаса!

З 8 Березня щиро вітаємо

Та весняного щастя бажаємо!

Перетворяться в казку хай будні,

Будуть вдалі вони й незабутні,

Хай весна вас зігріє турботою,

Задоволені будьте роботою,

Хай щастить вам щодня, знов і знов,

А в сім’ї запанує любов,

Щоб у серці азарт бушував,

А в душі тільки мир панував!

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

Зі святом весни вітаю я щиро.

Бажаю кохання і втілення мрії,

Краси неземної й безмежного щастя,

Щоб завжди й усьому були ви прекрасні.

Щоб посмішка сяяла на ваших вустах,

Щоб був безтурботним життєвий ваш шлях.

Щоб мрії збувалися ваші скоріш

І з кожним роком ви ставали мудріш.

З Восьмим березня, з весною,

З теплотою та красою

Щиро хочу привітати

І від серця побажати

Радісно, в достатку жити,

Ні від чого не тужити,

Брати краще від життя

І йти в світле майбуття!