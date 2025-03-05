Красиві привітання та листівки з 8 Березня для колег та начальниць: вірші та листівки
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Добірка красивих привітань із міжнародним жіночим днем для колег, співробітниць, начальниць.
Вітання колег та співробітниць
З 8 Березня, шановні,
Радощів, добра, краси.
Щоб завжди усе здійснялось,
Особливо, по весні!
Успіхів у нашій праці,
Комплиментів та натхнень.
Щоб із настроєм чудовим
Зустрічали кожен день!
Колеги, всіх з Жіночим днем!
Бажаю мирної весни,
Добра, відсутності проблем.
Хай щастя к вам пливуть човни.
В вітрила вітер дує хай,
Щоб швидше човники пливли,
Ваш світлим буде небокрай,
Щоб всі радіти ви могли!
З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!
Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі
Колективу бажаю вам успішно зростати,
Все, чого бажає душа — чим швидше надбати,
Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,
І співають радісно лиш сердець ваших струни!
Святкові промінчики сонечка,
Нехай заглянуть у ваше віконечко,
Взбадьорить ранкова кава,
День буде приємний та цікавий.
Всі квіти світу будуть у ваших ніг,
Приємностей та земних втіх.
Кохання нехай вирує у серці,
Подобайтесь завжди собі у люстерці.
Милі, чарівні дівчата,
З 8 Березня всіх вас!
Хай у це весняне свято
Пристрасть множиться ураз!
Хай любов віднині буде
Завжди в вашому житті,
Щастя хай в стократ прибуде,
Буде радість в майбутті!
Чарівні, яскраві пані,
З 8 Березня всіх вас!
Головне — вогонь любові
В ваших душах щоб не згас!
Залишайтеся собою,
Ви — найкращі на Землі,
Описати вашу вроду
Недостатньо буде слів!
Шановні наші пані,
Колеги дорогі!
Бажаємо вам щастя
І щирих почуттів!
Хай в це весняне свято
Тепло в душі живе,
Назавжди хай достаток
До вас в життя прийде!
Щоб ви жили в любові,
Вас поважали всі,
Щоб на руках носили
Щодня чоловіки!
Колеги, з 8 Березня вітаю!
Бажаю щиро щастя та кохання.
Хай файна доля вас усіх чекає,
Хай справдяться всі ваші сподівання.
Бажаю квітів, гарних компліментів,
Бо ви жінки, тож завжди цього гідні,
У праці тільки радісних моментів,
Та хай цінують вас і люблять рідні!
З весною, чарівні колеги,
Бажань здійснення, різних мрій.
Любов, що буде вам взаємна,
Досягнення усіх надій!
Нехай сьогодні усі квіти
Розпустяться на вашу честь.
І все в житті чарівне буде,
Шляхів щасливих, перехресть!
Вітання начальниці
З Міжнародним днем жіночим
Вас вітаємо охоче,
Будьте лагідні, тендітні,
Щирі, добрі та привітні,
Роботящі та успішні,
З добрим гумором, розкішні,
У роботі все встигайте,
Та чимбільше заробляйте,
Задоволень вам та сміху,
Цілоденного успіху,
Хай цвіте ваша краса,
Та ніколи не згаса!
З 8 Березня щиро вітаємо
Та весняного щастя бажаємо!
Перетворяться в казку хай будні,
Будуть вдалі вони й незабутні,
Хай весна вас зігріє турботою,
Задоволені будьте роботою,
Хай щастить вам щодня, знов і знов,
А в сім’ї запанує любов,
Щоб у серці азарт бушував,
А в душі тільки мир панував!
З весни початком! З днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
Зі святом весни вітаю я щиро.
Бажаю кохання і втілення мрії,
Краси неземної й безмежного щастя,
Щоб завжди й усьому були ви прекрасні.
Щоб посмішка сяяла на ваших вустах,
Щоб був безтурботним життєвий ваш шлях.
Щоб мрії збувалися ваші скоріш
І з кожним роком ви ставали мудріш.
З Восьмим березня, з весною,
З теплотою та красою
Щиро хочу привітати
І від серця побажати
Радісно, в достатку жити,
Ні від чого не тужити,
Брати краще від життя
І йти в світле майбуття!