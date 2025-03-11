Петрушка зійде за три дні: знадобиться копійчаний засіб

Петрушку треба замочити перед посівом, щоб вона швидко зійшла

Петрушка — одна з найулюбленіших видів зелені українців. Її зазвичай сіють навесні, щоб вже влітку збирати свіжий урожай і використовувати до різних страв. До речі, зверніть увагу, коли краще саджати плодові дерева.

Зазвичай петрушка сходить близько 3 тижнів. Однак цей процес можна пришвидшити, якщо замочити насіння перед посівом. Річ у тім, що воно містить ефірні олії, які гальмують проростання у несприятливих умовах. Для того, щоб їх позбутися, насінини варто помістити у гарячу воду на 15 хвилин. Температура води має бути +50-55, тільки тоді буде результат, пише Actualno.

Оптимально занурити насіння петрушки у гарячу у воду в термос і залишити на 15 хвилин. Тоді промиваємо під водою. Після цього потрібно замочити посадковий матеріал на 12 годин в розчин перекис водню. Пропорція: 1 столова ложка на 1 літр води. Перекис дає насінню кисень та посилює дію ферментів, які сприяють швидкому росту.

Ціни на перекис водню

Тоді насінини треба покласти на паперовий рушник, щоб вони висохли. Землю для посадки змішують з золою, аби знезаразити її. Лунки викопують приблизно на 1 сантиметр. Після посадки насіння накривають плівкою, щоб створити парниковий ефект.

Перші сходи можуть з'явитися вже на третій день, іноді — через тиждень. Щоб петрушка швидше росла, раз у 10 днів можна полити її розчином глюкози. Треба розбавити 1 ампулу у 5 літрах води. Цукром харчуються ґрунтові бактерії, які виробляють азот, необхідний петрушці. Є ймовірність, що через місяць будете збирати урожай.

Ціни на ампули глюкози

Якщо ж ви помітили, що листя петрушки жовтіє, треба використати сульфат калію: 1 столова ложка на 10 літрів води. Це поверне їй зелений колір.

Ціни на сульфат калію

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