Петрушка зійде за три дні: знадобиться копійчаний засіб
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Петрушку треба замочити перед посівом, щоб вона швидко зійшла
Петрушка — одна з найулюбленіших видів зелені українців. Її зазвичай сіють навесні, щоб вже влітку збирати свіжий урожай і використовувати до різних страв. До речі, зверніть увагу, коли краще саджати плодові дерева.
Зазвичай петрушка сходить близько 3 тижнів. Однак цей процес можна пришвидшити, якщо замочити насіння перед посівом. Річ у тім, що воно містить ефірні олії, які гальмують проростання у несприятливих умовах. Для того, щоб їх позбутися, насінини варто помістити у гарячу воду на 15 хвилин. Температура води має бути +50-55, тільки тоді буде результат, пише Actualno.
Оптимально занурити насіння петрушки у гарячу у воду в термос і залишити на 15 хвилин. Тоді промиваємо під водою. Після цього потрібно замочити посадковий матеріал на 12 годин в розчин перекис водню. Пропорція: 1 столова ложка на 1 літр води. Перекис дає насінню кисень та посилює дію ферментів, які сприяють швидкому росту.
Тоді насінини треба покласти на паперовий рушник, щоб вони висохли. Землю для посадки змішують з золою, аби знезаразити її. Лунки викопують приблизно на 1 сантиметр. Після посадки насіння накривають плівкою, щоб створити парниковий ефект.
Перші сходи можуть з'явитися вже на третій день, іноді — через тиждень. Щоб петрушка швидше росла, раз у 10 днів можна полити її розчином глюкози. Треба розбавити 1 ампулу у 5 літрах води. Цукром харчуються ґрунтові бактерії, які виробляють азот, необхідний петрушці. Є ймовірність, що через місяць будете збирати урожай.
Якщо ж ви помітили, що листя петрушки жовтіє, треба використати сульфат калію: 1 столова ложка на 10 літрів води. Це поверне їй зелений колір.
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