Не пропустіть момент: коли найкраще садити плодові дерева

Дізнайтеся, коли краще саджати дерева цієї весни

Весна — пора активної роботи в саду та на городі. Також у цей період сіють овочі на розсаду, зокрема томати. Тому важливо захистити саджанці від шкідників і хвороб. Окрім цього, час висаджувати плодові дерева в саду.

Перевага посадки дерев на початку весни у тому, що вони встигнуть швидше розвинути кореневу систему та розпустити бруньки. Водночас не варто розміщувати саджанці на замерзлих землях або на місцях, де є підземні води. Перед посадкою дерева можна кілька днів потримати його у добре дренованому місці — наприклад, у вологому ґрунті, тирсі чи піску, пише Actualno.

У посадкову яму можна покласти компост, аби дерево швидко вкоренилося. Лунки слід викопувати безпосередньо перед посадкою, і вони не повинні бути дуже глибокі. Земля має бути розсипчастою і після посадки її треба втрамбувати. Після цього саджанець варто полити.

Посадка дерева на неправильній глибині може стати причиною, через яку довго немає урожаю. Тоді саджанці будуть довго вкорінюватися, особливо, якщо йдеться про яблука. До них не доходитиме кисень, а також вони зростатимуть за нижчих температур, що може погано впливати на розвиток плодових. Оптимальна глибина посадки — 80-90 сантиметрів.

Також важливо садити плодові дерева у сприятливі дні. Тоді отримаєте великий урожай фруктів. У березні зверніть увагу на такі числа: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.

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