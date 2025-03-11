Петрушка взойдет за три дня: понадобится копеечное средство
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Петрушку нужно замочить перед посевом, чтобы она быстро взошла
Петрушка – один из самых любимых видов зелени украинцев. Ее обычно сеют весной, чтобы уже летом убирать свежий урожай и использовать к разным блюдам. Кстати, обратите внимание, когда лучше сажать плодовые деревья.
Обычно петрушка восходит около 3 недель. Однако этот процесс можно ускорить, если замочить семена перед посевом. Дело в том, что оно содержит эфирные масла, которые тормозят прорастание в неблагоприятных условиях. Для того чтобы их избавиться, семена следует поместить в горячую воду на 15 минут. Температура воды должна быть +50-55, только тогда будет результат, пишет Actualno.
Оптимально погрузить семена петрушки в горячую воду в термос и оставить на 15 минут. Тогда промываем под водой. После этого нужно замочить посадочный материал на 12 часов в раствор перекиси водорода. Пропорция: 1 столовая ложка на 1 литр воды. Перекись дает семенам кислород и усиливает действие ферментов, способствующих быстрому росту.
Тогда семена нужно положить на бумажное полотенце, чтобы они высохли. Землю для посадки смешивают с золой, чтобы обеззаразить ее. Лунки выкапывают примерно на сантиметр. После посадки семена накрывают плёнкой, чтобы создать парниковый эффект.
Первые всходы могут появиться уже на третий день, иногда — через неделю. Чтобы петрушка быстрее росла, раз в 10 дней можно полить ее раствором глюкозы. Надо разбавить 1 ампулу в 5 литрах воды. Сахаром питаются почвенные бактерии, производящие азот, необходимый петрушке. Есть вероятность, что через месяц будете собирать урожай.
Если вы заметили, что листья петрушки желтеют, нужно использовать сульфат калия: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Это вернет ей зеленый цвет.
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