Петрушка взойдет за три дня: понадобится копеечное средство

Петрушку нужно замочить перед посевом, чтобы она быстро взошла

Петрушка – один из самых любимых видов зелени украинцев. Ее обычно сеют весной, чтобы уже летом убирать свежий урожай и использовать к разным блюдам. Кстати, обратите внимание, когда лучше сажать плодовые деревья.

Обычно петрушка восходит около 3 недель. Однако этот процесс можно ускорить, если замочить семена перед посевом. Дело в том, что оно содержит эфирные масла, которые тормозят прорастание в неблагоприятных условиях. Для того чтобы их избавиться, семена следует поместить в горячую воду на 15 минут. Температура воды должна быть +50-55, только тогда будет результат, пишет Actualno.

Оптимально погрузить семена петрушки в горячую воду в термос и оставить на 15 минут. Тогда промываем под водой. После этого нужно замочить посадочный материал на 12 часов в раствор перекиси водорода. Пропорция: 1 столовая ложка на 1 литр воды. Перекись дает семенам кислород и усиливает действие ферментов, способствующих быстрому росту.

Цены на перекись водорода

Тогда семена нужно положить на бумажное полотенце, чтобы они высохли. Землю для посадки смешивают с золой, чтобы обеззаразить ее. Лунки выкапывают примерно на сантиметр. После посадки семена накрывают плёнкой, чтобы создать парниковый эффект.

Первые всходы могут появиться уже на третий день, иногда — через неделю. Чтобы петрушка быстрее росла, раз в 10 дней можно полить ее раствором глюкозы. Надо разбавить 1 ампулу в 5 литрах воды. Сахаром питаются почвенные бактерии, производящие азот, необходимый петрушке. Есть вероятность, что через месяц будете собирать урожай.

Цены на ампулы глюкозы

Если вы заметили, что листья петрушки желтеют, нужно использовать сульфат калия: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Это вернет ей зеленый цвет.

Цены на сульфат калия

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