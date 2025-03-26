На кінець місяця погода підготувала неприємний сюрприз: де йтимуть рясні опади 27 березня (карта)

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Погода в Україні зміниться, українцям доведеться діставати зимові речі. А ось в четвер, 27 березня, буде тепло, місцями з дощами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, у деяких регіонах температура підніметься до +17 градусів тепла.

Яка погода в регіонах

Однак вона прогнозує, що на заході та в прибережних районах країни очікується прохолода, і температура не підніметься вище +10–13 градусів. У Києві 27 березня буде досить тепло – вдень температура досягне +15 градусів, і великих дощів не прогнозується.

Західні та північні області все ж таки можуть зіштовхнутися з дощами різної інтенсивності. Найбільше дощів прогнозується на заході країни, зокрема в Чернівецькій області, де очікується сильний вплив південного циклону. Є ймовірність дощів на Одещині та Луганщині, а на решті території країни буде сухо.

Похолодання не за горами

Діденко пише, що якщо на вулиці буде +15 градусів, це не означає, що наступного дня погода залишиться такою ж теплою.

"Надалі градуси скакатимуть то вгору, то вниз, варто стежити за щоденними прогнозами, бо із вибором "що одягати" буде ще той квест", — прокоментувала Наталка Діденко.

Попри те, що температура підніметься, Діденко попередила, що ще не можна повністю розпрощатися з холодами. Вона наголосила, що варто слідкувати за щоденними прогнозами. Періоди з похолоданнями ще очікуються найближчими днями.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні в останні дні березня.