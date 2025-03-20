Не погода, а апокаліпсис: прогноз на кінець березня рясніє неприємними сюрпризами і не тільки

Літнього тепла ще доведеться зачекати

На більшій частині території Європи весна продовжує набирати обертів і набуває повних прав. Навіть незважаючи на недовге похолодання, малохмарне небо та значна висота сонця над горизонтом сприяють гарному прогріванню повітря вдень. Багато перелітних птахів вже повернулися з південних регіонів, а в рослинному світі починається буйна вегетація.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, зараз погода у більшості європейських країн визначається впливом великого та малорухливого антициклону "Konstantina" (див. карту нижче за текстом), який розкинув свої володіння від Франції до країн Балтії та України. Завдяки циркуляції в ньому теплої повітряної маси субтропічного походження, температура повітря в перерахованих регіонах є досить комфортною і перевищує кліматичну норму на кілька градусів. Але вже протягом 22 – 23 березня з південного заходу Європи почне розвиватись область низького тиску та пов’язані з нею атмосферні фронти.

Тому найближчими вихідними, а також на початку наступного тижня очікується нестійка погода з періодичними опадами, поривчастим вітром та деяким похолоданням. Загалом мінлива погода збережеться до кінця місяця по всій Європі. Очікується достатня кількість опадів, переважно у вигляді дощів, подекуди з грозами. Крім того, у певні дні варто чекати на посилення вітру до штормових значень. Температура повітря буде в межах кліматичної норми, на заході Європи нижче за норму на 2 – 5 °С в останній п’ятиденці березня.

На карті представлена синоптична ситуація в Європі станом на 19 березня 2025 року з позначенням великого антициклону (підписаний синіми літерами).

На території України 21 – 22 березня очікується спокійна та тепла погода без опадів на тлі області високого атмосферного тиску. 23 – 24 березня під впливом слабких атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть невеликі дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Сухо буде на крайньому південному сході та в Криму. З 25 по 26 березня у західних, північних та центральних областях України пройдуть помірні, часом дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

27 березня дощова погода буде на південному сході України та у Приазов’ї. З 29 по 31 березня на більшій частині території країни збережеться переважно хмарна погода, з невеликими дощами під впливом малорухливого циклону з південного заходу.

Температурне тло в Україні на найближчі 10 днів суттєво не зміниться. 21 та 22 березня нічна температура повітря становитиме -1…+6 °С, денна +10…+16 °С. У період з 23 по 24 березня відбудеться несуттєве похолодання, яке торкнеться переважно західних та північних регіонів країни. З 25 березня до кінця місяця очікується дуже стабільне потепління, починаючи з південних областей. Нічна температура становитиме +1…+7 °С, днем повітря прогріватиметься до +12…+17 °С, на півдні та в Криму місцями +18…+23 °С.

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