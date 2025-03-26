Які погодні сюрпризи готує березень: дізнайтеся погоду на 2 дні в п’яти містах України

Погода більше нагадуватиме осінь

В Одесі, Києві, Львові, Дніпрі та Харкові погода протягом 27-28 березня буде різною. У деяких регіонах можливий дощ та посилений вітер, а подекуди буде з’являтися сонце та майже повний штиль. У п’ятницю, 28 березня, тепература повітря в цих містах буде знижуватися.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про погоду в 5 великих містах України. Її спрогнозував sinoptik.ua.

Київ

У четвер, 27 березня, в столиці очікується хмарна погода протягом усієї доби, без опадів. Температура коливатися в межах +6 градусів вдень до +14 градусів, з поступовим підвищенням температури до вечора. Вітру не передбачається, що зробить погоду більш стабільною.

28 березня вранці в Києві хмари розійдуться, але ближче до обіду знову з’являться, а до вечора небо стане абсолютно ясним. Температура зранку триматиметься на рівні +6 градусів, а вдень зросте до +11 градусів. Опадів не очікується, а вітер буде слабким.

Львів

27 березня у місті вранці та ввечері буде ясна погода, тоді як вдень небо покриють хмари, але без опадів. Температура вранці та вдень коливатиметься від 5 до 13 градусів вище нуля, з поступовим підвищенням температури до вечора. Вітер буде слабким, а протягом дня досягне швидкості до 3,2 м/с.

У п’ятницю березня у Львові вранці температура буде близько +4 градуси, а вдень підвищиться до +15 градусів. Хмари з'являться вдень, але ввечері небо проясниться. Опадів не очікується, вітер буде помірним, із максимальним значенням 4,7 м/с.

Харків

27 березня в обласному центрі Харківщини протягом усього дня буде хмарно, але без опадів. Температура вдень коливатиметься від +8 до +14 градусів, з поступовим зниженням до вечора до +9 градусів. Вітер буде слабким.

У Харкові 28 березня вранці небо очиститься від хмар, які з'являться вдень, але ввечері знову зникнуть. Температура повітря коливатиметься від 7 до 14 градусів із позначкою "плюс". Опадів не очікується, а вітер буде помірним, із максимальним значенням 3 м/с.

Одеса

В Одесі протягом 27 березня небо буде хмарним, а в другій половині дня очікується невеликий дощ. Температура коливатиметься від +8 градусів до +13 градусів. Вітер буде помірним, а найбільша його швидкість досягне 3,8 м/с.

У п’ятницю ж в Одесі сонце буде з'являтися через хмари, але опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься в межах 10-15 градусів. Вітер буде помірним вдень, а з вечора посилиться до 5,2 м/с.

Дніпро

27 березня в місті хмарна погода триматиметься до самого вечора, проте опадів не прогнозовано. Температура вдень варіюватиметься від +5 до +14 градусів. Вітер буде слабким протягом дня.

У п’ятницю в Дніпрі протягом дня небо буде ясним, але ввечері знову з'являться хмари. Температура повітря коливатиметься від +8 градусів до +16 градусів. За синоптиком опадів не очікується, а вітер також буде слабким цього дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким регіонам України не пощастить з погодою наприкінці березня. Подекуди очікується шквальний вітер та зливи з грозами.