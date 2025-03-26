К концу месяца погода подготовила неприятный сюрприз: где будут идти обильные осадки 27 марта (карта)

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Погода в Украине изменится, украинцам придется доставать зимние вещи. А вот в четверг, 27 марта, будет тепло, местами с дождями.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, в некоторых регионах температура поднимется до +17 градусов тепла.

Какая погода в регионах

Однако она прогнозирует, что на западе и в прибрежных районах страны ожидается прохлада, и температура не поднимется выше +10-13 градусов. В Киеве 27 марта будет достаточно тепло – днем температура достигнет +15 градусов и больших дождей не прогнозируется.

Западные и северные области все же могут столкнуться с дождями разной интенсивности. Больше дождей прогнозируется на западе страны, в частности в Черновицкой области, где ожидается сильное влияние южного циклона. Есть вероятность дождей в Одесской и Луганской областях, а на остальной территории страны будет сухо.

Похолодание не за горами

Диденко пишет, что если на улице будет +15 градусов, это не значит, что на следующий день погода останется такой же теплой.

"В дальнейшем градусы будут скакать то вверх, то вниз, стоит следить за ежедневными прогнозами, потому что с выбором "надевать" будет еще тот квест ", — прокомментировала Наталья Диденко.

Несмотря на то, что температура поднимется, Диденко предупредила, что нельзя полностью расстаться с холодами. Она подчеркнула, что следует следить за ежедневными прогнозами. Периоды с похолоданиями еще ожидаются в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине в последние дни марта.