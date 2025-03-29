Радянський шик: чому в СРСР на дитячих майданчиках та клумбах вкопували шини у землю (фото)

З них робили дивні фігурки

В часи СРСР існувало чимало дивних звичаїв та традиції, які й досі у багатьох викликають запитання. До прикладу, навіщо майже кожен дитячий майданчик чи клумбу обкопували автомобільними шинами.

"Телеграф" розповість для чого це робили, а також покаже, які фігурки радянські люди майстрували з використаних шин. В СРСР люди здебільшого жили в дефіциті і їх квартири, двори були скромними, тому вони намагались будь-яким чином їх прикрасити.

Однією з головних функцій вкопаних шин на дитячих майданчиках та клумбах була імітація паркану. Тобто таким чином люди окреслювали межі території. Ще вкопані шини використовували замість лавок. Спочатку автомобільні шини просто вкопували у землю, але через те, що вони були доволі брудні їх фарбували. На деяких суботниках люди збирались великими групками, аби розфарбувати шини різними кольорами.

В радянські часи двори з такими парканчиками вважались прикладом для наслідування, а якщо ще є і фігурки з шин — розкішшю. Зазвичай з шин робили багато різних фігурок: від героїв мультфільмів до тварин, квітів тощо. У школах та дитячих садочках були цілі куточки на території з різними фігурками. Доволі часто робили квіти з шин, вирізаючи пелюстки та вивертаючи їх. В середину таких конструкцій насипали землю і садили квіти.

Чому використовували саме шини

В радянські часи утилізація шин була важкою та малодоступною, тому вони часто накопичувались у великій кількості. А тренд на прикрашання клумб посприяв тому, що б/у шини перестали бути проблемою. Навіть навпаки завзяті господарки шукали потрібної м'якості шини, аби робити гарні вироби.

Згодом до шин додали ще й вироби з пластикових пляшок. Таким чином радянські дитячі майданчики та клумби перетворювались на гарно замасковане звалище шин і старих пляшок.

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