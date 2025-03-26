Дивна та жорстока забава: навіщо в СРСР діти ловили жуків навесні

Найчастіше за жуками діти вирушали або рано-вранці перед школою або вже після занять

Щорічно однією з розваг дітей в останній місяць весни дітей Радянського Союзу був збір хрущів. Це був спосіб "вбити час" на прогулянці на вулиці, але була також ще одна причина.

На "полювання" діти зазвичай вирушали озброївшись сачками, а зловити хрущів у цю пору року не становило проблеми, оскільки вони були буквально всюди. Спочатку юні мисливці за жуками трусили дерева, щоб комахи почали розлітатися на всі боки, а потім уже ловили їх.

Найчастіше за жуками діти вирушали або рано-вранці перед школою або вже після занять. Це буквально був спосіб розважити себе, адже в ті часи іграшок було мало, а про гаджети не варто і згадувати. Тому діти задовольнялися збором жуків заради розваги.

Однак є і ще одна причина, через яку збір хрущів був такий популярний. Ходив міф, що нібито аптеки могли купити цих комах. Начебто фармацевтам потрібні були засушені крильця саме цих жуків та у великих обсягах. Тому надавати нібито потрібно було від 1 кг.

Крім того, ходили чутки, що в аптеках купують і живих жуків. За самця нібито платили 6 копійок, а за самку – 7 копійок.

Зрозуміло, що такими в аптеках не займалися. І оскільки продати жуків ні в кого так і не виходило, діти або відпускали жуків на волю, або зберігали будинки в банках як домашні вихованці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим фарбувалися дівчата у Радянському Союзі. Тодішнім модницям доводилося експериментувати та шукати альтернативні способи догляду за собою.