Советский шик: почему в СССР на детских площадках и клумбах вкапывали шины в землю (фото)

Из них делали странные фигурки

Во времена СССР существовало немало странных обычаев и традиций, которые до сих пор у многих вызывают вопросы. К примеру, зачем почти каждую детскую площадку или клумбу окапывали автомобильными шинами.

"Телеграф" расскажет для чего это делали, а также покажет, какие фигурки советские люди мастерили из использованных шин. В СССР люди в большинстве своем жили в дефиците и их квартиры, дворы были скромными, поэтому они пытались каким-либо образом их украсить.

Одной из главных функций вкопанных шин на детских площадках и клумбах была имитация забора. То есть таким образом люди определяли границы территории. Еще вкопанные шины использовали вместо скамеек. Сначала автомобильные шины просто вкапывали в землю, но из-за того, что они были довольно грязные, их красили. На некоторых субботниках люди собирались большими группками, чтобы раскрасить шины разными цветами.

В советское время дворы с такими заборчиками считались примером для подражания, а если были и фигурки из шин — роскошью. Обычно из шин делали много разных фигурок: от героев мультфильмов до животных, цветов и т.д. В школах и детских садах были целые уголки на территории с разными фигурками. Довольно часто делали цветы из шин, вырезая лепестки и выворачивая их. Внутрь таких конструкций насыпали землю и сажали цветы.

Почему использовали именно шины

В советские времена утилизация шин была тяжелой и малодоступной, поэтому они часто накапливались в большом количестве. А тренд на украшение клумб поспособствовал тому, что б/у шины перестали быть проблемой. Даже наоборот отчаянные хозяйки искали нужной мягкость шины, чтобы делать хорошие изделия.

Впоследствии к шинам добавили еще и изделия из пластиковых бутылок. Таким образом, советские детские площадки и клумбы превращались в хорошо замаскированную свалку шин и старых бутылок.

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