Дивні схованки: куди люди в СРСР ховали свої заощадження

Головне було проявити фантазію

У Радянському Союзі люди часто ховали гроші в дуже неочікуваних місцях. Банкам не довіряли, а банківських карток ще не було, тому доводилося вигадувати домашні схованки.

Майже кожен куточок квартири міг стати сховищем для заощаджень – від книжок до побутової техніки. "Телеграф" з'ясував, які найдивніші місця використовували радянські громадяни для зберігання грошей.

Книжки — найпростіша схованка

Книжки були одним з найпопулярніших місць для схову готівки. Особливо зручно це було в квартирах із великими домашніми бібліотеками. Купюри просто клали між сторінками, і книжка виглядала звичайно на полиці серед інших.

Єдина проблема – треба було добре запам'ятати, в яку саме книжку сховали гроші. Інакше доводилося перевіряти кожну.

Штори та килими

Важкі штори часто використовували як сховище. Гроші загортали в папір і прикріплювали шпильками до нижньої частини штор. Цей спосіб добре працював, особливо влітку, коли штори рідко чіпали.

Під килимами теж ховали чимало грошей. Купюри розкладали по підлозі, а зверху стелили килим. Спосіб був простий, але потрібно було обережно прибирати, щоб випадково не показати схованку.

Меблі та побутова техніка

Задні стінки шаф, телевізорів та іншої техніки також ставали місцем для зберігання грошей. Купюри загортали в поліетилен і приклеювали лейкопластиром до поверхонь, де не було вологи. Це вимагало певних зусиль, але гроші були надійно сховані.

Фальшиві конструкції

Найвинахідливіші люди створювали спеціальні схованки. У ванній кімнаті монтували фальшиву трубу для зберігання цінностей. Інші робили в стіні отвір і встановлювали несправжню розетку-сейф. Такі способи потребували вміння працювати руками, але забезпечували хороший захист грошей.

Інші незвичні місця

Крім основних схованок, гроші ховали в горщиках з квітами, старих вазах, дитячих іграшках і навіть у спеціально підготовленому одязі. Головне було проявити фантазію.

Усі ці методи зберігання грошей мали свої ризики. Можна було забути, де саме сховав гроші. Купюри могли пошкодитись від вологи чи пилу. А ще досвідчені злодії часто знали про поширені схованки і шукали саме там.

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