Рус

Ніякого вина і грошей: що не можна класти до великоднього кошика

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які продукти не варто освячувати на Великдень
Які продукти не варто освячувати на Великдень. Фото Freepik

Великдень — це свято не тільки про їжу, а й про духовність

Великдень — це велике християнське свято, яке любить, мабуть, кожна українська родина. В цей особливий час сім’я несе до храму великодній кошик, наповнений великодніми смаколиками — традиційними стравами. Однак це світле свято — не тільки про освячення їжі, але й воно має також глибокий духовний зміст.

Саме тому важливо знати, що не можна класти до великоднього кошика, щоб зберегти певну "магію" свята та уникнути проблем у майбутньому. "Телеграф" розповість, які продукти та страви не мають ніякого відношення до Воскресіння Христового.

Що не можна класти у великодній кошик

Алкогольні напої

Так, деякі родини мають власну традицію — класти до великоднього кошика домашнє вино. Однак Церква не заохочує освячення алкоголю. Великдень — це свято про духовність, а не про тілесні задоволення. Освячувати треба ті продукти, які ми споживаємо із вдячністю Богові, і які символізують нове життя, а не розвагу.

Чи можна освячувати вино на Великдень

Сирі продукти

Освячувати треба готові до столу страви. Оскільки сирі яйця чи сире м’ясо не несуть духовного значення, тому освячувати їх не має сенсу. М’ясо має бути готовим, як і яйця.

Чому не можна класти сире м'ясо у великодій кошик

Буденні продукти

Такі продукти як хліб для бутербродів, кетчуп, консерви, майонез тощо не можна класти до великоднього кошика. Його наповнення повинне бути символічним, а соуси чи буденні продукти — не мають ніякого духовного значення.

Фрукти та солодощі

Церква прямо цього не забороняє, але не рекомендує. Шоколадки, цукерки, апельсини не мають зв’язку з Великоднем. Освячення — це набагато глибший духовно акт, а не просто благословення їжі.

Гроші, прикраси

Іноді можна помітити, що люди кладуть гаманці, для того, щоб "бути багатими", але це марновірство. Усілякі прикраси також не несуть духовного змісту. Освячення — це не про магічний успіх, а про вдячність Богові.

Що не можна святити на Великдень
Фото: freepik

Раніше "Телеграф" розповідав, коли православні християни святкують Великдень у 2025 році. Ми поділиоися, від чого залежить ця дата.

Теги:
#Кошик #Великдень #Паска