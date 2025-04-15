Ніякого вина і грошей: що не можна класти до великоднього кошика

Великдень — це свято не тільки про їжу, а й про духовність

Великдень — це велике християнське свято, яке любить, мабуть, кожна українська родина. В цей особливий час сім’я несе до храму великодній кошик, наповнений великодніми смаколиками — традиційними стравами. Однак це світле свято — не тільки про освячення їжі, але й воно має також глибокий духовний зміст.

Саме тому важливо знати, що не можна класти до великоднього кошика, щоб зберегти певну "магію" свята та уникнути проблем у майбутньому. "Телеграф" розповість, які продукти та страви не мають ніякого відношення до Воскресіння Христового.

Що не можна класти у великодній кошик

Алкогольні напої

Так, деякі родини мають власну традицію — класти до великоднього кошика домашнє вино. Однак Церква не заохочує освячення алкоголю. Великдень — це свято про духовність, а не про тілесні задоволення. Освячувати треба ті продукти, які ми споживаємо із вдячністю Богові, і які символізують нове життя, а не розвагу.

Сирі продукти

Освячувати треба готові до столу страви. Оскільки сирі яйця чи сире м’ясо не несуть духовного значення, тому освячувати їх не має сенсу. М’ясо має бути готовим, як і яйця.

Буденні продукти

Такі продукти як хліб для бутербродів, кетчуп, консерви, майонез тощо не можна класти до великоднього кошика. Його наповнення повинне бути символічним, а соуси чи буденні продукти — не мають ніякого духовного значення.

Фрукти та солодощі

Церква прямо цього не забороняє, але не рекомендує. Шоколадки, цукерки, апельсини не мають зв’язку з Великоднем. Освячення — це набагато глибший духовно акт, а не просто благословення їжі.

Гроші, прикраси

Іноді можна помітити, що люди кладуть гаманці, для того, щоб "бути багатими", але це марновірство. Усілякі прикраси також не несуть духовного змісту. Освячення — це не про магічний успіх, а про вдячність Богові.

Фото: freepik

Раніше "Телеграф" розповідав, коли православні християни святкують Великдень у 2025 році. Ми поділиоися, від чого залежить ця дата.