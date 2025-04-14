Великдень 2025 у Києві: де освятити пасхальний кошик – список храмів ПЦУ по районах

Де найзручніше освятити великодній кошик 20 квітня у вашому районі Києва

Величне торжество Христового Воскресіння – Пасха – залишається наріжним каменем християнської віри і одним із найсвітліших духовних свят. Ця подія втілює тріумф життя над смертю через воскресіння Ісуса Христа після розп’яття.

У світлі реформування церковного календаря в Україні багато віруючих цікавляться: чи вплинуть ці зміни на дату святкування Великодня? Відповідь однозначна — аж ніяк. Пасхалія визначається за особливими канонічними розрахунками, незалежно від календарної реформи, тому дата Воскресіння залишається змінною щороку.

Проте 2025 рік ознаменується небуденною подією в релігійному житті — східна та західна християнські традиції відзначатимуть Великдень одночасно, 20 квітня. Подібний синхронізм християнських конфесій трапляється вкрай рідко, що робить майбутнє відзначення по-справжньому винятковим.

Для киян та гостей столиці, які дотримуються православної традиції освячення великодніх кошиків, храми Православної Церкви відчинять свої двері. "Телеграф" зібрав найпопулярніші локації в районах столиці. Але напередодні свята рекомендуємо відстежувати оновлені розклади богослужінь та час освячення великодніх наборів у конкретних парафіях вашого району.

Шевченківський район

Розташований практично у самому серці Києва, Шевченківський район нерозривно пов’язаний із історією міста. Згідно з переказами, саме на Старокиївській горі, яка знаходиться на території цього району, апостол Андрій встановив хрест. А через знамениті Золоті ворота у напрямку Софійської площі до міста в’їжджав Богдан Хмельницький.

Шевченківський район лідирує за кількістю об’єктів культурної спадщини – 1374. Тому кожен, хто хоча б одного разу відвідає Київ, неодмінно має прогулятися цими легендарними місцями.

Локації для освячення великодніх частування в Шевченківському районі:

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20);

Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вул. Нагірна, 1);

Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8).

Печерський район

Печерський район є елітною центральною частиною Києва площею 20 км². На його території розташований Центральний ботанічний сад та безліч культурних закладів – від музеїв та театрів до бібліотек, філармонії та художніх галерей.

Особливість Печерського району – гармонійне сусідство історичних будівель із сучасними хмарочосами, а також численні стародавні пам’ятки, приховані у затишних двориках та паркових зонах. Тут сконцентрована основна ділова та розважальна інфраструктура міста.

Локації для освячення великодніх кошиків у Печерському районі:

Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1);

Свято-Михайлівська церква Видубицького монастиря (вул. Видубицька, 41-в);

Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вул. Видубицька, 40);

Храм Святого преподобного Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25);

Храм Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (пров. Лабораторний).

Голосіївський район

Голосіївський район утворився після адміністративної реформи вересня 2001 року. Він розташований у південно-західній частині столиці України на правобережжі Дніпра. Територіальні межі району простягаються практично від самого Хрещатика до південних та західних околиць Києва.

Місця для освячення великодніх кошиків у Голосіївському районі:

Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вул. Василя Касіяна, 2а/1; метро "Іподром");

Спасо-Преображенський собор (вул. Самойла Кішки, 3-а);

Храм Вознесіння Господнього (на території Байкового цвинтаря, вул. Байкова, 6);

Релігійні об’єкти ПЦУ в музеї Пирогово: Церква св. Архистратига Михаїла, Церква св. мучениці Параскеви-П'ятниці, Церква святителя Миколая Мирлікійського (вул. Академіка Тронька, 1);

Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а).

Святошинський район

Святошинський район, який раніше був окремим поселенням Святошин, отримав статус повноцінного району Києва лише у 2001 році. Його довжина становить понад 12 км.

Цей район вважається одним із найзеленіших у столиці та славиться своїми віковими деревами. На його території розташовано 6 паркових зон загальною площею 65,75 га.

Місця для освячення пасхи у Святошинському районі:

Храм-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85);

Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (бульвар Ромена Роллана, 10-а);

Церква Святої Трійці ПЦУ (вул. Робітнича, біля будинку №115);

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27-а);

Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12);

Храм Святого Духа (вул. Генерала Наумова, 68).

Подільський район

Подільський район, що розкинувся на лівобережжі Дніпра, відомий багатою історичною спадщиною та численними архітектурними пам’ятками, що робить його унікальним місцем на карті Києва. За багатовікову історію Поділ багаторазово страждав від природних лих та пожеж, що призводило до його перепланування.

Внаслідок реконструкцій характерними особливостями сучасного Подолу стали прямі вулиці та збільшені квартали. Але саме тут зосереджено найбільшу кількість храмів у місті.

Локації для освячення великодніх смаколиків в Подільському районі:

Православна Церква України-ПЦУ Храм св. Миколи Притиски (вул. Хорива, 5-а);

Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14);

Парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356);

Церква Покрови Богородиці ПЦУ (вул. Світлицького, 30/20-а);

Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7);

Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1);

Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8);

Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2);

Храм Святителя Миколая на Татарці (вул. Нагірна, 1);

Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2);

Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вул. Набережно-Хрещатицька, 8-а).

Дарницький район

Дарницький район, заснований 1935 року, був першим лівобережним районом Києва. Історія поселень на цій території сягає корінням у III-II тисячоліття до нашої ери. Сьогоднішня Дарниця відрізняється контрастним ландшафтом – промислові комплекси та житлові висотки є сусідами більш ніж з 200 гектарами зелених насаджень та численними водоймами.

Локації для освячення пасхи у Дарницькому районі:

Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1);

РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці — Позняки (проспект Григоренка, 28-г);

Храм Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вул. Бориспільська 30-а);

Храм Святого Миколая (напроти "АТБ" на вул. Євгена Харченка, 39).

Деснянський район

Троєщина та Лісовий масив формують Деснянський район – найбільш густонаселений у столиці. Площа району складає 148 кв. км, що можна порівняти з територією цілого Львова. Сучасний Деснянський район є щільно забудованою зеленою зоною з численними парками, скверами та місцями відпочинку. Саме тут знаходиться мурал "Воля" на стіні 24-поверхової будівлі – найвища в Європі та одна з найбільших у світі, створена італійським художником під псевдонімом "2501".

Місця для освячення великодніх кошиків у Деснянському районі:

Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7);

Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4).

Дніпровський район

Дніпровський район на лівому березі Дніпра включає знамениті Труханів острів, Гідропарк і Русанівську набережну. Загалом у районі налічується 53 водні об’єкти, а понад 20% його території займають зелені зони. Цей район характеризується високою щільністю забудови та вважається одним із найбільш густонаселених у столиці.

Локації для освячення великодніх кошиків у Дніпровському районі:

Лікарняний Храм Святителя Миколи Чудотворця ПЦУ (вул. Чорних Запорожців, 26);

Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а).

Оболонський район

Розташований у північній частині міста на правобережжі Дніпра, цей район, за однією з легенд, став відправною точкою формування Києва. Заснований у 1975 році як Мінський район, у 2001 році він був перейменований на Оболонський із приєднанням території Пущі-Водиці. Оболонь вважають наймолодшим районом Києва.

Місця для освячення Великодня в Оболонському районі:

Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вул. Героїв полку "Азов", 6-а).

Солом’янський район

Довгий час Солом’янка залишалася передмістям Києва і лише 1910 року повністю увійшла до межі міста. До неї були приєднані селища Верхня та Нижня Солом’янка, Батиєва Гора та Протасів Яр.

Сучасний Солом’янський район є гармонійним поєднанням історичної забудови та нових житлових комплексів, невеликих церков і величних храмів, площ та розважальних центрів.

Місця для освячення великодніх кошиків у Солом’янському районі:

Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Каменярів, 13-15);

Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1);

Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37).

Раніше "Телеграф" розповідав, що великоднє вітання не обмежується днем релігійного свята. Православна традиція вчить вітатися словами "Христос воскрес!" від Великодня до Вознесіння Господнього.