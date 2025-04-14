Додайте один інгредієнт у звичайний барвник і крашанки отримають незвичайний мармуровий візерунок

Один інгредієнт змінить вигляд великодніх яєць

Перед Великоднем, який за новим церковним календарем відзначається 20 квітня, багато господинь шукають способи, як оригінально пофарбувати яйця. Є безліч народних і натуральних способів пофарбувати яйця для великоднього кошика, проте деякі все ж таки віддають перевагу готовим харчовим барвникам.

"Телеграф" розповість, як за допомогою одного інгредієнта та звичайного харчового барвника зробити крашанки з цікавим мармуровим візерунком.

Мармурові яйця — як зробити візерунок

Якщо вирішили пофарбувати яйця на Великдень звичайними магазинними барвниками, але все одно хочете зробити їх оригінальними — цей спосіб точно вас порадує. Просто розведіть звичайний барвник для яєць за інструкцією на упаковці і додайте до нього не тільки ложку оцту, а й ложку рослинної олії.

Покладіть у розчин відварені напередодні яйця – краще вибрати з білою шкаралупою. Залишіть на 4-5 хвилин і дістаньте, поклавши на паперовий рушник. Через олію ваші крашанки отримають цікаве і нерівномірне мармурове забарвлення.

Якщо хочете отримати більш насичений відтінок з тим же мармуровим візерунком, зробіть більш концентрований розчин і залиште в ньому яйця на 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично заборонено в період Страсного тижня. Він розпочинається у понеділок, 14 квітня.