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Додайте один інгредієнт у звичайний барвник і крашанки отримають незвичайний мармуровий візерунок

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Простий спосіб незвичайно пофарбувати яйця на Великдень 2025 Новина оновлена 14 квітня 2025, 13:57
Простий спосіб незвичайно пофарбувати яйця на Великдень 2025. Фото Телеграф, Getty Images

Один інгредієнт змінить вигляд великодніх яєць

Перед Великоднем, який за новим церковним календарем відзначається 20 квітня, багато господинь шукають способи, як оригінально пофарбувати яйця. Є безліч народних і натуральних способів пофарбувати яйця для великоднього кошика, проте деякі все ж таки віддають перевагу готовим харчовим барвникам.

"Телеграф" розповість, як за допомогою одного інгредієнта та звичайного харчового барвника зробити крашанки з цікавим мармуровим візерунком.

Мармурові яйця — як зробити візерунок

Якщо вирішили пофарбувати яйця на Великдень звичайними магазинними барвниками, але все одно хочете зробити їх оригінальними — цей спосіб точно вас порадує. Просто розведіть звичайний барвник для яєць за інструкцією на упаковці і додайте до нього не тільки ложку оцту, а й ложку рослинної олії.

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Покладіть у розчин відварені напередодні яйця – краще вибрати з білою шкаралупою. Залишіть на 4-5 хвилин і дістаньте, поклавши на паперовий рушник. Через олію ваші крашанки отримають цікаве і нерівномірне мармурове забарвлення.

Якщо хочете отримати більш насичений відтінок з тим же мармуровим візерунком, зробіть більш концентрований розчин і залиште в ньому яйця на 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично заборонено в період Страсного тижня. Він розпочинається у понеділок, 14 квітня.

Теги:
#Яйця #Барвник #Крашанки #Великдень 2025