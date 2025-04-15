Коли православні християни святкують Великдень у 2025 році

Віряни вже активно готуються до свята

Залишаються лічені дні до великого релігійного свята — Великодня. Воно супроводжується теплими родинними традиціями, зокрема прикрашанням оселі та випіканням пасок. Також віряни йдуть до храмів святити великодні кошики.

Великдень знаменує Воскресіння Ісуса Христа з мертвих після страшних мук на хресті. У Страсну п'ятницю, яка припадає цьогоріч на 18 квітня, християни обмежуються в їжі, йдуть до Плащаниці та багато моляться. Через 2 дні після цього настає Великдень. "Телеграф" розкаже, коли православні відзначатимуть Воскресіння, і від чого залежить ця дата.

Як визначають дату Великодня

Православні християни та католики для визначення дати Воскресіння Христового використовують різні календарі. Православні та греко-католики вираховують Великдень за юліанським календарем, тоді як римо-католики — за григоріанським.

Юліанський календар запровадив державний діяч і політик Юлій Цезар у 46 році до нашої ери. У 1582 році Папа Римський Григорій XIII звернув увагу, що юліанський календар "запізнюється" на 10 днів від астрономічних явищ. Тоді він запровадив григоріанський календар.

Коли Великдень у 2025 році, фото Freepik

Під час обчислення Великодня беруть за основу 21 березня — дату весняного рівнодення та очікують появу першого повного місяця. Перша неділя після цього стає датою, коли святкують Воскресіння Христове. Урешті дати вираховують по-різному, тому що віряни живуть за двома календарями – григоріанським і юліанським. Тому й з'являється різниця у святкуванні Великодня у 13 днів.

Коли Великдень у православних у 2025 році

Воскресіння Христове для православних християн настане традиційно у неділю. У 2025 році це відбудеться 20 квітня. Цього дня віряни йдуть до храму на службу та проводять час з рідними за святковим столом.

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