Коли православні християни святкують Великдень у 2025 році
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Віряни вже активно готуються до свята
Залишаються лічені дні до великого релігійного свята — Великодня. Воно супроводжується теплими родинними традиціями, зокрема прикрашанням оселі та випіканням пасок. Також віряни йдуть до храмів святити великодні кошики.
Великдень знаменує Воскресіння Ісуса Христа з мертвих після страшних мук на хресті. У Страсну п'ятницю, яка припадає цьогоріч на 18 квітня, християни обмежуються в їжі, йдуть до Плащаниці та багато моляться. Через 2 дні після цього настає Великдень. "Телеграф" розкаже, коли православні відзначатимуть Воскресіння, і від чого залежить ця дата.
Як визначають дату Великодня
Православні християни та католики для визначення дати Воскресіння Христового використовують різні календарі. Православні та греко-католики вираховують Великдень за юліанським календарем, тоді як римо-католики — за григоріанським.
Юліанський календар запровадив державний діяч і політик Юлій Цезар у 46 році до нашої ери. У 1582 році Папа Римський Григорій XIII звернув увагу, що юліанський календар "запізнюється" на 10 днів від астрономічних явищ. Тоді він запровадив григоріанський календар.
Під час обчислення Великодня беруть за основу 21 березня — дату весняного рівнодення та очікують появу першого повного місяця. Перша неділя після цього стає датою, коли святкують Воскресіння Христове. Урешті дати вираховують по-різному, тому що віряни живуть за двома календарями – григоріанським і юліанським. Тому й з'являється різниця у святкуванні Великодня у 13 днів.
Коли Великдень у православних у 2025 році
Воскресіння Христове для православних християн настане традиційно у неділю. У 2025 році це відбудеться 20 квітня. Цього дня віряни йдуть до храму на службу та проводять час з рідними за святковим столом.
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