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Никакого вина и денег: что нельзя класть в пасхальную корзину

Автор
Наталья Дума
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Какие продукты не стоит освящать на Пасху
Какие продукты не стоит освящать на Пасху. Фото Freepik

Пасха – это праздник не только о еде, но и о духовности

Пасха – это большой христианский праздник, который любит, пожалуй, каждая украинская семья. В это особое время семья несет в храм пасхальную корзину, наполненную пасхальными вкусностями – традиционными блюдами. Однако этот светлый праздник — не только об освящении пищи, но и имеет также глубокое духовное содержание.

Именно поэтому важно знать, что нельзя класть в пасхальную корзину, чтобы сохранить определенную магию праздника и избежать проблем в будущем. "Телеграф" расскажет, какие продукты и блюда не имеют никакого отношения к Воскресению Христову.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

Алкогольные напитки

Да, у некоторых семей есть собственная традиция — класть в пасхальную корзину домашнее вино. Однако Церковь не поощряет освящение алкоголя. Пасха – это праздник о духовности, а не о телесных удовольствиях. Освящать нужно те продукты, которые мы потребляем с благодарностью Богу, которые символизируют новую жизнь, а не развлечения.

Можно ли освящать вино на Пасху

Сырые продукты

Освящать нужно готовые ко столу блюда. Поскольку сырые яйца или сырое мясо не несут духовного значения, освящать их нет смысла. Мясо должно быть готовым, как и яйца.

Почему нельзя класть сырое мясо в пасхальную корзину

Обычные продукты

Такие продукты как хлеб для бутербродов, кетчуп, консервы, майонез и т.п. нельзя класть в пасхальную корзину. Его наполнение должно быть символическим, а соусы или обыденные продукты не имеют никакого духовного значения.

Фрукты и сладости

Церковь прямо этого не запрещает, но не рекомендует. Шоколадки, конфеты, апельсины не имеют связи с Пасхой. Освящение — это гораздо более глубокий духовный акт, а не просто благословение пищи.

Деньги, украшения

Иногда можно заметить, что люди кладут кошельки для того, чтобы "быть богатыми", но это суеверие. Всякие украшения тоже не несут духовного содержания. Освящение – это не о магическом успехе, а о благодарности Богу.

Что нельзя святить на Пасху
Фото: freepik

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда православные христиане празднуют Пасху в 2025 году. Мы поделились, от чего зависит эта дата.

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