Никакого вина и денег: что нельзя класть в пасхальную корзину

Пасха – это праздник не только о еде, но и о духовности

Пасха – это большой христианский праздник, который любит, пожалуй, каждая украинская семья. В это особое время семья несет в храм пасхальную корзину, наполненную пасхальными вкусностями – традиционными блюдами. Однако этот светлый праздник — не только об освящении пищи, но и имеет также глубокое духовное содержание.

Именно поэтому важно знать, что нельзя класть в пасхальную корзину, чтобы сохранить определенную магию праздника и избежать проблем в будущем. "Телеграф" расскажет, какие продукты и блюда не имеют никакого отношения к Воскресению Христову.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

Алкогольные напитки

Да, у некоторых семей есть собственная традиция — класть в пасхальную корзину домашнее вино. Однако Церковь не поощряет освящение алкоголя. Пасха – это праздник о духовности, а не о телесных удовольствиях. Освящать нужно те продукты, которые мы потребляем с благодарностью Богу, которые символизируют новую жизнь, а не развлечения.

Сырые продукты

Освящать нужно готовые ко столу блюда. Поскольку сырые яйца или сырое мясо не несут духовного значения, освящать их нет смысла. Мясо должно быть готовым, как и яйца.

Обычные продукты

Такие продукты как хлеб для бутербродов, кетчуп, консервы, майонез и т.п. нельзя класть в пасхальную корзину. Его наполнение должно быть символическим, а соусы или обыденные продукты не имеют никакого духовного значения.

Фрукты и сладости

Церковь прямо этого не запрещает, но не рекомендует. Шоколадки, конфеты, апельсины не имеют связи с Пасхой. Освящение — это гораздо более глубокий духовный акт, а не просто благословение пищи.

Деньги, украшения

Иногда можно заметить, что люди кладут кошельки для того, чтобы "быть богатыми", но это суеверие. Всякие украшения тоже не несут духовного содержания. Освящение – это не о магическом успехе, а о благодарности Богу.

Фото: freepik

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