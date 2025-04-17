Сухо та сонячно, але не скрізь: де пройдуть дощі з грозами

Більшості українців парасольки не знадобляться

У п’ятницю, 18 квітня, перед черговим похолоданням, яке чекає на нас наприкінці місяця, весна продовжить балувати літнім теплом без опадів.

Лише в одному куточку нашої країни пройдуть дощі із грозами. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують теплу погоду, якій не зашкодить навіть жвавий вітер південних напрямків. Так, нічні температури становитимуть +7…+12 градусів, у світлий час доби термометри покажуть +19…24. При цьому на морських узбережжях буде помітно прохолодніше +15…+20.

Здебільшого очікується ясна суха погода завдяки полю високого тиску. Лише на Закарпатті та на Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту – там проллється невеликий дощ, місцями з грозами.

Поривчастий, переважно південно-східний, вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві, як і у переважній більшості України, у п’ятницю буде хмарно з проясненнями, без опадів – парасольки із собою тягати не варто. А ось без поривів вітру не обійдеться.

Вночі столичні термометри покажуть +10…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +21…+23. В області очікується вночі +7…+12, вдень +19…+24 градуси.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень буде теплою, подекуди ртутні стовпчики піднімуться до +23 градусів. Однак у чотирьох областях можливі опади.