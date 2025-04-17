Сухо и солнечно, но не везде: где пройдут дожди с грозами

Большинству украинцев зонты не понадобятся

В пятницу, 18 апреля, перед очередным похолоданием, которое ждет нас в конце месяца, весна продолжит баловать летним теплом без осадков.

Лишь в одном уголке нашей страны пройдут дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют теплую погоду, которой не повредит даже оживленный ветер южных направлений. Так, ночные температуры составят +7… +12 градусов, в светлое время суток термометры покажут ​​+19… 24. При этом на морских побережьях будет заметно прохладнее +15… +20.

В большей части страны ожидается ясная сухая погода, благодаря полю высокого давления. Лишь на Закарпатье и в Прикарпатье днем ​​будет ощущаться влияние атмосферного фронта – там прольется небольшой дождь, местами с грозами.

Порывистый, преимущественно юго-восточный, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве, как и в большей части Украины, в пятницу будет облачно с прояснениями, без осадков – зонты с собой таскать не стоит. А вот без порывов ветра не обойдется.

Ночью столичные термометры покажут +10… +12 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +21… +23. В области ожидается ночью +7… +12, днем +19… +24 градуса.

Напомним, погода в Украине на Пасху будет теплой, местами ртутные столбики поднимутся до +23 градусов. Однако в четырех областях возможны осадки.