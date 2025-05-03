Парадів не було? Як в СРСР насправді святкували 9 травня

Культ Дня перемоги з'явився не одразу

Наразі багато хто вважає, що День перемоги, який відзначали 9 травня, було одним з найголовніших свят в СРСР. Однак так було не завжди.

"Телеграф" розповість, як в СРСР святкували 9 травня та коли з'явився культ "Дня перемоги". Зауважимо, що в СРСР днем перемоги у Другій світовій вважається 9 травня, коли Німеччина підписала капітуляцію, проте війна тривала до 3 вересня 1945 року.

У післявоєнні роки з 1945 по 1965 рік День перемоги фактично не святкувався в СРСР. Лише у 1945 році в Москві пройшов грандіозний парад та масові святкування з салютом. Але вже з 1948 року 9 травня в Радянському союзі стало звичайним робочим днем, хоча вважалось офіційним святом.

В цей період і до 1965 не проводили паради та великі гуляння. Тоді влада СРСР була зосереджена на відбудові держави та поверненні її величі. Однак влада продовжувала проводити урочисте покладання квітів до братських могил та виступи ветеранів для трудових колективів.

За правління Леонида Брежнєва з 1965 року в СРСР почали святкувати День перемоги з розмахом. Ба більше, радянська влада почала активно просувати культ перемоги, який набрав чималих обертів. До прикладу, на випускних у школах учні вдягались у військові форми та танцювали відповідні танці. Саме в цей період почало з'являтись чимало радянських фільмів, які романтизували війну та участь у ній СРСР.

Однак навіть тоді паради у Москві не проводили щороку, це робили лише в ювілейні роки — 1965, 1975, 1985. У школах в навчальні програми додали більше згадок про війну, зустрічей з ветеранами тощо.

При цьому офіційна історія про більшість аспектів Другої світової війни замовчувалась та перекручувалась, як до прикладу, пакт Молотова — Ріббентропа, участь інших країн тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому радянські люди любили 1 травня попри примус та показуху.