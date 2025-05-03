Парадов не было? Как в СССР действительно праздновали 9 мая

Культ Дня победы появился не сразу

Сейчас многие считают, что День победы, который отмечали 9 мая, был одним из самых главных праздников в СССР. Однако так было не всегда.

"Телеграф" расскажет, как в СССР праздновали 9 мая и когда появился культ "Дня победы". Заметим, что в СССР днем победы во Второй мировой считалось 9 мая, когда Германия подписала капитуляцию, однако война продолжалась до 3 сентября 1945 года.

В послевоенные годы с 1945 по 1965 День победы фактически не праздновался в СССР. Только в 1945 году в Москве прошел грандиозный парад и массовые празднества с салютом. Но уже с 1948 года 9 мая в Советском союзе стало обычным рабочим днем, хотя считалось официальным праздником.

В этот период и до 1965 не проводили парады и большие гуляния. Тогда власти СССР были сосредоточены на восстановлении государства и возвращении его величия. Однако власти продолжали проводить торжественное возложение цветов к братским могилам и выступления ветеранов для трудовых коллективов.

Во время правления Леонида Брежнева с 1965 года в СССР начали праздновать День победы с размахом. Более того, советская власть начала активно продвигать культ победы, набравший немалые обороты. К примеру, на выпускных в школах учащиеся одевались в военные формы и танцевали соответствующие танцы. Именно в этот период стало появляться немало советских фильмов, романтизировавших войну и участие в ней СССР.

Однако даже тогда парады в Москве не проводили каждый год, это делали только в юбилейные годы — 1965, 1975, 1985. В школах в учебные программы добавили больше упоминаний о войне, встречах с ветеранами и т.д.

При этом официальная история о большинстве аспектов Второй мировой войны замалчивалась и извращалась, как например, пакт Молотова — Риббентропа, участие других стран и т.д.

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