Ці фігури пам'ятають мати радянських людей: в Україні продають шахи з СРСР, їх ціна вас здивує

Настільну гру продають за допомогою електронних торгів

На сайті для українських колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж шахів з часів Радянського Союзу. Їхня ціна перевалює за 30 тисяч гривень.

Автор оголошення зазначає, що на настільна гра виконана із дерева. Вказано також наступні параметри:

Висота від 5,5 до 11,5 см.

Розмір дошки 40,5 х40, 5 см.

На наданих фото видно, що шахові фігури знаходяться у хорошому стані. При цьому дошка, яка також показана на фотографіях, не є рідною. Вказаний дефект — потертості дошки.

Зазначимо, що настільну гру продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. На цей час вказано, що її вартість — 37 505 гривень.

Продавець готовий відправити товар поштою по всій Україні, а також світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні унікальний ретро-годинник "Електроніка 5" продається за смішною ціною. Електроніка 5 відрізняється характерним дизайном з великим прямокутним корпусом, обробленим металевим покриттям, що надає моделі враження надійності та міцності.