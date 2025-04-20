Ви буде здивовані, навіщо в СРСР масово садили тополі

Завдяки тому, що тополі мають пірамідальну форму, їх можна висаджувати дуже близько одна до одної

У селах, які раніше входили до складу СРСР, складно не зустріти купу одних і тих самих дерев — високих, та ще й таких, що виділяють пух під час цвітіння. Далеко не всі знають, чому в СРСР садили тополі.

Як виявляється, робилося це з кількох причин. "Телеграф" розповість детальніше, чому так робили.

Що цікаво, розпорядження на висадку цих дерев дав Йосип Сталін. Активно висаджувати їх стали у 1950 роках.

У цей час країну відбудовували від руїн, які виникли внаслідок Другої світової війни, і потрібно було озеленити величезну територію — ось навіщо Сталін наказав садити тополі.

вони невибагливі;

дуже швидко ростуть;

є унікальним фільтром, створеним природою.

Примітно, що завдяки тому, що тополі мають пірамідальну форму, їх можна висаджувати дуже близько одна до одної.

Варто зазначити, що такі дерева борються із загазованістю, вони можуть поглинати шкідливі сполуки. Вважається, що саме для цього їх висаджували біля доріг. Цих гігантів називають рекордсменами в плані віддачі кисню в середовище, що їх оточує, — їм приписують властивість за добу виробляти такий обсяг оксигену, якого вистачить чотирьом дорослим людям. Як розуміємо, у містах така "фішка" дерева особливо цінна.

Раніше "Телеграф" писав, чим у СРСР замінювали паски.