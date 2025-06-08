Зі святом Трійці. Теплі картинки-привітання для рідних і близьких

Віряни прикрашають домівки зеленню

Трійця вважається одним із найбільших християнських свят у році. Його відзначають на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Трійцю ще часто називають Зеленими святами, оскільки переплітаються християнські та народні традиції.

Трійця означає єдність Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. Вважається, що у цей день на апостолів зійшов Святий Дух, і вони отримали здатність говорити різними мовами. Це дало змогу учням Ісуса Христа проповідувати віру у різних країнах світу.

На Трійцю віряни йдуть до храму та вшановують єдність Бога. Вони висловлюють вдячність Всевишньому за все, що мають та моляться. До свята заведено прикрашати церкви та оселі ароматними травами, зокрема м'ятою та любистком. Також біля дверей ставлять гілля різних дерев: клена, дуба, берези.

Прикрашати будинки зеленню стало традицією з дохристиянських часів. У народі у цей час відзначали буяння природи. Тому дівчата плели вінки, водили хороводи та просили про добрий урожай.

"Телеграф" підготував красиві картинки та листівки з Трійцею. Завантажуйте собі та надсилайте їх рідним, близьким, друзям у месенджери та SMS. Це стане гарним привітанням знайомим з великим християнським святом.

Картинки з Трійцею 2025

Зі святом Трійці

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Листівка з Трійцею

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