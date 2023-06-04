Зі святом Святої Трійці 2026! Красиві привітання у віршах та листівках
Свято має багато назв, але більш відоме як Свята Трійця
Настає велике свято — Світла Трійця, або П'ятдесятниця, День зішестя Святого Духа, Зелена неділя. Вона випадає на 31 травня, оскільки пов’язано з тим, що саме на цю дату, у 2026 році, припадає 50-й день після Великодня.
Трійця відзначається на честь того, коли Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді палаючих язиків вогню, коли вони зібралися в Сіонській світлиці в Єрусалимі. У цей день у церквах проводяться урочисті релігійні служби. Віряни приносять живі квіти для освячення, а потім використовують для прикраси своїх осель. Сім’ї збираються за трапезою за святковим столом.
"Телеграф" представляє гарні листівки та привітання у віршах, які допоможуть передати близьким найкращі побажання під час радісного свята Святої Трійці. Щоб привітання дійшло до адресата, достатньо надіслати його до будь-якої соціальної мережі, месенджера.
З Трійцею 2026: листівки, картинки та вірші
З Троїцею вас вітаю,
Хай ваш дім охороняє.
Хай живе в душі та серці,
Від проблем затулить дверці!
Радість з вами хай прибуде,
Поруч будуть рідні люди.
Та на все буде натхнення,
Божого благословення!
З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.
Хай Господь допомагає,
Янгол хай вас боронить,
Хай здійсняться всі бажання
І любов в душі горить.
Зі святом Трійці я вас привітаю,
В Зелені свята я вам щиро бажаю
Здоров’я та щастя, кохання й добра,
Завжди щоби злагода в домі була,
Хай в Трійцю постукає радість у хату,
Хай збудуться мрії у це славне свято!
В одяг зелений одягнемо хату,
Бо день особливий — Зелені свята.
З Трійцею, люди, будьте здорові!
Спокою, віри, добра та любові!
З літніми зеленими святами!
Хай добро і щастя буде з вами,
Хай Господь пошле вам гарну долю,
Успіхів вам, як зернят у полі!
Мрії хай літають на просторі,
Радості вам, як піщинок в морі,
Небо хай заглядає в віконце,
Друзів вам, як променів у сонця!
