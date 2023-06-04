Зі святом Святої Трійці 2026! Красиві привітання у віршах та листівках

Свято має багато назв, але більш відоме як Свята Трійця

Настає велике свято — Світла Трійця, або П'ятдесятниця, День зішестя Святого Духа, Зелена неділя. Вона випадає на 31 травня, оскільки пов’язано з тим, що саме на цю дату, у 2026 році, припадає 50-й день після Великодня.

Трійця відзначається на честь того, коли Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді палаючих язиків вогню, коли вони зібралися в Сіонській світлиці в Єрусалимі. У цей день у церквах проводяться урочисті релігійні служби. Віряни приносять живі квіти для освячення, а потім використовують для прикраси своїх осель. Сім’ї збираються за трапезою за святковим столом.

З Трійцею 2026: листівки, картинки та вірші

З Троїцею вас вітаю,

Хай ваш дім охороняє.

Хай живе в душі та серці,

Від проблем затулить дверці!

Радість з вами хай прибуде,

Поруч будуть рідні люди.

Та на все буде натхнення,

Божого благословення!

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

Хай Господь допомагає,

Янгол хай вас боронить,

Хай здійсняться всі бажання

І любов в душі горить.

Зі святом Трійці я вас привітаю,

В Зелені свята я вам щиро бажаю

Здоров’я та щастя, кохання й добра,

Завжди щоби злагода в домі була,

Хай в Трійцю постукає радість у хату,

Хай збудуться мрії у це славне свято!

В одяг зелений одягнемо хату,

Бо день особливий — Зелені свята.

З Трійцею, люди, будьте здорові!

Спокою, віри, добра та любові!

З літніми зеленими святами!

Хай добро і щастя буде з вами,

Хай Господь пошле вам гарну долю,

Успіхів вам, як зернят у полі!

Мрії хай літають на просторі,

Радості вам, як піщинок в морі,

Небо хай заглядає в віконце,

Друзів вам, як променів у сонця!

