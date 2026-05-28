Будете прокляті? Священник відповів, що чекає на тих, хто працює на Трійцю

Ви можете забути привітати або не прийти до храму на Трійцю

Християни часто хвилюються, якщо через невідкладні справи або роботу їм не вдається відвідати богослужіння у великі релігійні свята. У суспільстві досі побутує чимало міфів про те, що праця на Трійцю 2026, зокрема на городі, може накликати біду чи навіть Боже прокляття.

Чи дійсно це так з погляду церкви, ексклюзивно для видання "Телеграф" пояснив священник Православної Церкви України та військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк.

За його словами, страхи щодо роботи у свята не мають богословського підґрунтя, оскільки церква не обмежує Божу благодать лише фізичною присутністю в храмі. Капелан наголосив, що таке уявлення походить із забобонів і не має нічого спільного з православним вченням.

"Бог бачить серце людини, її намір, любов і обставини життя. Якщо людина працювала з необхідності, доглядала за сім’єю чи виконувала невідкладні справи — це не гріх і тим більше не привід для "прокляття". Трійця — це не "магічний день", а свято Святого Духа, який діє в житті людини постійно, а не тільки в храмі. Тому важливіше не страх "щось пропустити", а жити у вірі, молитися, коли є можливість, і з миром у серці звертатися до Бога в будь-який день", — пояснив священник.

Також Тарас Видюк розповів "Телеграфу", що не можна нести до церкви в суботу напередодні Трійці.