Залишитеся до кінця літа без грошей та удачі: що категорично заборонено робити 14 червня

Не слід забувати про головні традиції та заборони цього дня

У суботу, 14 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять пророка Єлисея. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 27 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це день церковного шанування одного з великих пророків Старого Завіту. Пророк Єлисей був учнем і наступником пророка Іллі й за своє життя здійснив чимало чудес. Він вважається покровителем людей, які прагнуть чистоти серця і духовної глибини. Після смерті мощі пророка хотіли спалити за наказом імператора Юліана Відступника, але вони збереглися, їхню частину перевезли до Олександрії.

Що можна робити 14 червня:

Цього дня слід звернутися до пророка Єлисея з молитвою про зцілення від хвороб, а також допомогу у важких ситуаціях;

Сьогодні слід виявляти доброту і милосердя. Допоможіть нужденним, зробіть пожертву, візьміть участь у благодійності;

Можна займатися городом та польовими роботами. У цей день заведено садити овочі, особливо квасолю, огірки, кріп.

Що не можна робити 14 червня:

Цього дня не можна сваритися, виявляти злість і жадібність;

Забороняється влаштовувати конфлікти, інакше в народі говорили, можна "накликати на себе лихо";

У народі говорили, що 14 червня не можна стригти волосся чи нігті, бо у цей день "оновлюється" сила і можна "відрізати" здоров’я та удачу на все літо;

Забороняється на Єлисея хвалитися своїми успіхами чи майбутніми справами, предки вірили, що якщо нехтувати забороною, то все піде навперейми;

Не можна давати гроші в борг, інакше вони підуть безповоротно, разом із грошима можна віддати удачу та достаток до кінця літа.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.