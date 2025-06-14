Останетесь до конца лета без денег и удачи: что категорически запрещено делать 14 июня

Не следует забывать о главных традициях и запретах

В субботу, 14 июня, православные и греко-католики чтят память пророка Елисея. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 27 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это день церковного почитания одного из великих пророков Ветхого Завета. Пророк Елисей был учеником и преемником пророка Илии и за свою жизнь совершил немало чудес. Он считается покровителем людей, стремящихся к чистоте сердца и духовной глубине. После смерти мощи пророка хотели сжечь по приказу императора Юлиана Отступника, но они сохранились, их часть перевезли в Александрию.

Что можно делать 14 июня:

В этот день следует обратиться к пророку Елисею с молитвой об исцелении от болезней, а также помощи в трудных ситуациях;

Сегодня следует проявлять доброту и милосердие. Помогите нуждающимся, совершите пожертвование, возьмите участие в благотворительности;

Можно заниматься огородом и полевыми работами. В этот день принято сажать овощи, особенно фасоль, огурцы, укроп.

Что нельзя делать 14 июня:

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, проявлять злость и жадность;

Запрещается устраивать конфликты, иначе в народе говорили, можно "накликать на себя беду";

В народе говорили, что 14 июня нельзя стричь волосы или ногти, потому что в этот день "обновляется" сила и можно "отрезать" здоровье и удачу на все лето;

Запрещается на Елисея хвастаться своими успехами или будущими делами, предки верили, что если пренебрегать запретом, то все пойдет наперекосяк;

Нельзя давать деньги в долг, иначе они уйдут безвозвратно, вместе с деньгами можно отдать удачу и достаток до конца лета.

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.