Коли відзначатимемо Трійцю 2025: церковний календар на червень

Ми поділилися датами свят за новим стилем

Червень — улюблений для багатьох місяць. Не тільки через велику кількість значущих подій та початок літа, а й через церковні свята. З 2023 року дати цих свят змінилися — змістилися на 13 днів, тому варто це враховувати.

У цей період християни східного обряду вшановують пам'ять святих, а також відзначають одне з найбільших церковних свят — Трійцю. Його дата перехідна і залежить від дати Великодня — цьогоріч свято припадає на 8 червня. А ще в цьому місяці розпочинається Петрів піст. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на червень 2025.

Церковні свята у травні 2025:

7 червня — Троїцька поминальна (батьківська субота);

8 червня — День Святої Трійці (П'ятидесятниця);

24 червня — Різдво Іоанна Предтечі;

29 червня — Святих верховних апостолів Петра і Павла;

30 червня — Собор дванадцяти апостолів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День батька у 2025 році. Українцям не варто плутати сімейну подію з російським "Днем отца".