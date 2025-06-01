Коли відзначатимемо Трійцю 2025: церковний календар на червень
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Ми поділилися датами свят за новим стилем
Червень — улюблений для багатьох місяць. Не тільки через велику кількість значущих подій та початок літа, а й через церковні свята. З 2023 року дати цих свят змінилися — змістилися на 13 днів, тому варто це враховувати.
У цей період християни східного обряду вшановують пам'ять святих, а також відзначають одне з найбільших церковних свят — Трійцю. Його дата перехідна і залежить від дати Великодня — цьогоріч свято припадає на 8 червня. А ще в цьому місяці розпочинається Петрів піст. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на червень 2025.
Церковні свята у травні 2025:
- 7 червня — Троїцька поминальна (батьківська субота);
- 8 червня — День Святої Трійці (П'ятидесятниця);
- 24 червня — Різдво Іоанна Предтечі;
- 29 червня — Святих верховних апостолів Петра і Павла;
- 30 червня — Собор дванадцяти апостолів.
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