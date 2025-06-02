Давно вже не 12 липня: коли в Україні відзначається свято Петра і Павла по-новому

У 2023 році дати церковних свят змінилися

Свято святих Петра і Павла — велике свято у християнському календарі. Воно відзначається на честь видатних апостолів, які стали "стовпами" Церкви і загинули мученицькою смертю за віру в Ісуса Христа. З 2023 року дата свята цього неперехідного змінилася, тому не варто плутати її з 12 липня.

Раніше, до переходу ПЦУ на новоюліанський календар, свято відзначалося 12 липня за юліанським стилем. Різниця між датами — 13 днів. "Телеграф" розповість про свято Петра і Павла і назве точну його дату за новим календарем.

Коли відзначається Петра і Павла у 2025 році

Свято святих апостолів Петра і Павла відзначається 29 червня. Ця дата стала актуальною після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, який зараз збігається з григоріанським.

Що відомо про святих Петра і Павла

Апостол Петро, який відомий як Симон, був учнем Ісуса Христа і він вважається першим Папою Римським. Постол Павло (Савл) гонив християн, однак після навернення став проповідником християнства. Вони обидва загинули мученицькою смертю в Римі. Апостола Петра розіп'яли вниз головою, а Павла — стратили через усікновення голови.

Як святкують Петра і Павла

У свято Петра і Павла завершується Петрів піст, який розпочинається після Трійці. Віряни цього дня відвідують храми, моляться апостолам. Просять про мудрість, силу духу. У народі Петра і Павла "відкриває" жнива і закінчуються літні весілля. Зазвичай в цей день родина збирається за столом із вечірніми гуляннями та сімейними розмовами.

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