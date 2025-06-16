Категорично заборонено робити це 16 червня, щоб не відлякати грошову удачу
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Розповідаємо, чому сьогодні не можна працювати на городі і виносити сміття
Цього понеділка православні віряни та греко-католики за церковним календарем згадують святого Тихона Амафунтського. У народі відзначається свято — Тихон Тихий.
Тихон жив у IV-V століттях у місті Амафунта, що на острові Кіпр, у сім'ї християн. За переказами, ще в юності він отримав дар чудотворення. Протягом життя Тихон робив безліч добрих справ. За благочестиве життя його прийняли до церковного клиру: спочатку він став читцем, потім дияконом. Пізніше Тихона обрали єпископом Амафунтським.
Він активно боровся із залишками язичництва, руйнував язичницькі святилища та проповідував християнську віру. Тихон вирізнявся милосердям, завжди з любов’ю приймав людей у своїй оселі, уважно вислуховував їх і допомагав кожному. Помер святий у 425 році.
Згідно зі старовинним повір’ям, з 16 червня замовкають співочі птахи, і лише соловей продовжує свої трелі аж до свята Петра та Павла. Також, у цей день наші пращури збиралися на загальну толоку. Після роботи влаштовували дружню вечерю.
Що не можна робити 16 червня
- Замішувати тісто та пекти — це може відвадити фінансову удачу.
- Працювати на городі – урожай буде поганим.
- Підвищувати голос на родичів – розлад затягнеться надовго.
- Після заходу сонця виносити сміття – добробут залишить дім.
Народні прикмети 16 червня
- Роса випала рано — погода буде ясною.
- Дрібні дощові краплі – до затяжної негоди.
- Бліда веселка — дощ припиниться.
- Коники на лузі замовкли — дощі підуть.
У кого іменини 16 червня
Сьогодні іменини святкують Михайло, Єфрем, Тихон (Тихін) та Костянтин.
Свята та події 16 червня
- Всесвітній день мотоцикліста
- Міжнародний день морської черепахи
- Міжнародний день сімейних грошових переказів
- Міжнародний день солідарності з народами Південної Африки, що борються
- Міжнародний день домашньої прислуги (International Domestic Workers Day)
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.