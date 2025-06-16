Категорично заборонено робити це 16 червня, щоб не відлякати грошову удачу

Розповідаємо, чому сьогодні не можна працювати на городі і виносити сміття

Цього понеділка православні віряни та греко-католики за церковним календарем згадують святого Тихона Амафунтського. У народі відзначається свято — Тихон Тихий.

Тихон жив у IV-V століттях у місті Амафунта, що на острові Кіпр, у сім'ї християн. За переказами, ще в юності він отримав дар чудотворення. Протягом життя Тихон робив безліч добрих справ. За благочестиве життя його прийняли до церковного клиру: спочатку він став читцем, потім дияконом. Пізніше Тихона обрали єпископом Амафунтським.

Він активно боровся із залишками язичництва, руйнував язичницькі святилища та проповідував християнську віру. Тихон вирізнявся милосердям, завжди з любов’ю приймав людей у своїй оселі, уважно вислуховував їх і допомагав кожному. Помер святий у 425 році.

Згідно зі старовинним повір’ям, з 16 червня замовкають співочі птахи, і лише соловей продовжує свої трелі аж до свята Петра та Павла. Також, у цей день наші пращури збиралися на загальну толоку. Після роботи влаштовували дружню вечерю.

Фото: freepik

Що не можна робити 16 червня

Замішувати тісто та пекти — це може відвадити фінансову удачу.

Працювати на городі – урожай буде поганим.

Підвищувати голос на родичів – розлад затягнеться надовго.

Після заходу сонця виносити сміття – добробут залишить дім.

Народні прикмети 16 червня

Роса випала рано — погода буде ясною.

Дрібні дощові краплі – до затяжної негоди.

Бліда веселка — дощ припиниться.

Коники на лузі замовкли — дощі підуть.

У кого іменини 16 червня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Єфрем, Тихон (Тихін) та Костянтин.

Свята та події 16 червня

Всесвітній день мотоцикліста

Міжнародний день морської черепахи

Міжнародний день сімейних грошових переказів

Міжнародний день солідарності з народами Південної Африки, що борються

Міжнародний день домашньої прислуги (International Domestic Workers Day)

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.