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Категорично заборонено робити це 16 червня, щоб не відлякати грошову удачу

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Яке сьогодні свято — Тихон Тихий
Яке сьогодні свято — Тихон Тихий. Фото Freepik

Розповідаємо, чому сьогодні не можна працювати на городі і виносити сміття

Цього понеділка православні віряни та греко-католики за церковним календарем згадують святого Тихона Амафунтського. У народі відзначається свято — Тихон Тихий.

Тихон жив у IV-V століттях у місті Амафунта, що на острові Кіпр, у сім'ї християн. За переказами, ще в юності він отримав дар чудотворення. Протягом життя Тихон робив безліч добрих справ. За благочестиве життя його прийняли до церковного клиру: спочатку він став читцем, потім дияконом. Пізніше Тихона обрали єпископом Амафунтським.

Він активно боровся із залишками язичництва, руйнував язичницькі святилища та проповідував християнську віру. Тихон вирізнявся милосердям, завжди з любов’ю приймав людей у своїй оселі, уважно вислуховував їх і допомагав кожному. Помер святий у 425 році.

Згідно зі старовинним повір’ям, з 16 червня замовкають співочі птахи, і лише соловей продовжує свої трелі аж до свята Петра та Павла. Також, у цей день наші пращури збиралися на загальну толоку. Після роботи влаштовували дружню вечерю.

друзі вечеряють у саду на природі
Фото: freepik

Що не можна робити 16 червня

  • Замішувати тісто та пекти — це може відвадити фінансову удачу.
  • Працювати на городі – урожай буде поганим.
  • Підвищувати голос на родичів – розлад затягнеться надовго.
  • Після заходу сонця виносити сміття – добробут залишить дім.

Народні прикмети 16 червня

  • Роса випала рано — погода буде ясною.
  • Дрібні дощові краплі – до затяжної негоди.
  • Бліда веселка — дощ припиниться.
  • Коники на лузі замовкли — дощі підуть.

У кого іменини 16 червня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Єфрем, Тихон (Тихін) та Костянтин.

Свята та події 16 червня

  • Всесвітній день мотоцикліста
  • Міжнародний день морської черепахи
  • Міжнародний день сімейних грошових переказів
  • Міжнародний день солідарності з народами Південної Африки, що борються
  • Міжнародний день домашньої прислуги (International Domestic Workers Day)

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини