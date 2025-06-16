Категорически запрещено делать это 16 июня, чтобы не отпугнуть денежную удачу

Рассказываем, почему сегодня нельзя работать в огороде и выносить мусор

В этот понедельник православные верующие и греко-католики по церковному календарю вспоминают святого Тихона Амафунтского. В народе отмечается праздник — Тихон Тихий.

Тихон жил в IV–V веках в городе Амафунта, что на острове Кипр, в семье христиан. По преданию, еще в юности он получил дар чудотворения. В течение жизни Тихон совершал множество добрых дел. За благочестивую жизнь его приняли в церковный клир: сначала он стал чтецом, затем диаконом. Позже Тихона избрали епископом Амафунтским.

Он активно боролся с остатками язычества, разрушал языческие святилища и проповедовал христианскую веру. Тихон отличался милосердием, всегда с любовью принимал людей в своем доме, внимательно выслушивал их и помогал каждому. Скончался святой в 425 году.

Согласно старинному поверью, с 16 июня умолкают певчие птицы, и только соловей продолжает свои трели вплоть до праздника Петра и Павла. Также, в этот день наши предки собирались на общую толоку. После работы устраивали дружественный ужин.

Фото: freepik

Что нельзя делать 16 июня

Замешивать тесто и печь — это может отвадить финансовую удачу.

Трудиться в огороде – урожай будет плохим.

Повышать голос на родственников – разлад затянется надолго.

После заката солнца выносить мусор – благополучие покинет дом.

Народные приметы 16 июня

Роса выпала рано — погода выдастся ясной.

Мелкие дождевые капли — к затяжному ненастью.

Бледная радуга — дождь прекратится.

Кузнечики на лугу замолчали — дожди пойдут.

У кого именины 16 июня

Сегодня именины празднуют Михаил, Ефрем, Тихон и Константин.

Праздники и события 16 июня

Всемирный день мотоциклиста

Международный день морской черепахи

Международный день семейных денежных переводов

Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки

Международный день домашней прислуги (International Domestic Workers Day)

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.