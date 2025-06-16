Категорически запрещено делать это 16 июня, чтобы не отпугнуть денежную удачу
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Рассказываем, почему сегодня нельзя работать в огороде и выносить мусор
В этот понедельник православные верующие и греко-католики по церковному календарю вспоминают святого Тихона Амафунтского. В народе отмечается праздник — Тихон Тихий.
Тихон жил в IV–V веках в городе Амафунта, что на острове Кипр, в семье христиан. По преданию, еще в юности он получил дар чудотворения. В течение жизни Тихон совершал множество добрых дел. За благочестивую жизнь его приняли в церковный клир: сначала он стал чтецом, затем диаконом. Позже Тихона избрали епископом Амафунтским.
Он активно боролся с остатками язычества, разрушал языческие святилища и проповедовал христианскую веру. Тихон отличался милосердием, всегда с любовью принимал людей в своем доме, внимательно выслушивал их и помогал каждому. Скончался святой в 425 году.
Согласно старинному поверью, с 16 июня умолкают певчие птицы, и только соловей продолжает свои трели вплоть до праздника Петра и Павла. Также, в этот день наши предки собирались на общую толоку. После работы устраивали дружественный ужин.
Что нельзя делать 16 июня
- Замешивать тесто и печь — это может отвадить финансовую удачу.
- Трудиться в огороде – урожай будет плохим.
- Повышать голос на родственников – разлад затянется надолго.
- После заката солнца выносить мусор – благополучие покинет дом.
Народные приметы 16 июня
- Роса выпала рано — погода выдастся ясной.
- Мелкие дождевые капли — к затяжному ненастью.
- Бледная радуга — дождь прекратится.
- Кузнечики на лугу замолчали — дожди пойдут.
У кого именины 16 июня
Сегодня именины празднуют Михаил, Ефрем, Тихон и Константин.
Праздники и события 16 июня
- Всемирный день мотоциклиста
- Международный день морской черепахи
- Международный день семейных денежных переводов
- Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
- Международный день домашней прислуги (International Domestic Workers Day)
Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.