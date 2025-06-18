Соберете мизерный урожай: что категорически нельзя делать 18 июня

В этот день верующие соблюдают строгие запреты, чтобы не попасть впросак

В эту среду, 18 июня, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Леонтия. До того, как ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 1 июля.

Святой Леонтий отдал свою жизнь за веру. Он не отрекся от Христа даже несмотря на приказы империи и под большим давлением. Наместник правителя Адриан отдал приказ арестовать его за отказ принести жертву языческим богам. \

Леонтий был подвергнут жестким пыткам. Его подвешали вверх ногами с камнем на шее, а затем избили до смерти. Тело святого оставили за городом, а христиане впоследствии его похоронили.

Традиции и приметы 18 июня

В этот день верующие посещают храм, где читают акафисту святому Леонтию. Просят у святого стойкости в вере. Заведено помогать пожилым людям и помогать тем, кто в этом нуждается.

дождь в этот день — хлеб будет хорошим, а мед — жидким;

погода солнечная и тихая – ждите жаркое лето;

много комаров вечером — будет хорошая погода на следующий день;

громко квакают лягушки – лето будет дождливым.

Фото: freepik

Что нельзя делать 18 июня

сажать и сеять что-нибудь в землю — соберете очень маленький урожай;

стирать и мыть пол – попрощаетесь с благополучием;

стричь волосы — наши пряжки считали, что так можно покончить с собой.

Именины 18 июня

В этот день именины отмечают Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросинья, Мария.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июне 2025 года. Мы подготовили для вас календарь праздников.