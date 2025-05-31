Календар свят на червень 2025: що відзначатимуть українці та скільки буде вихідних

Цього місяця відзначається Трійця та День Конституції

Цей червень порадує українців безліччю значущих подій — від пам’ятних дат до професійних та державних свят. Перший місяць літа принесе чимало приводів для привітань, подяки та теплих зустрічей з рідними.

"Телеграф" підготував календар свят та вихідних на червень 2025 року.

У червні на українців чекає 21 робочий день та 9 вихідних. Цього місяця відзначають День журналіста, Міжнародний день друзів, Трійцю, День Конституції України та багато інших свят.

Календар свят на травень 2025:

4 червня — День господарських судів;

5 червня — Всесвітній день охорони довкілля;

6 червня — День журналіста;

8 червня — Трійця;

9 червня — Міжнародний день друзів;

12 червня — День працівників фондового ринку;

14 червня — Всесвітній день донора крові;

19 червня — День фермера;

20 червня — Всесвітній день біженців;

22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

23 червня – День державної служби України;

25 червня — День митника України;

28 червня — День конституції України;

Календар свят на червень 2025 в Україні

Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей відзначається 20 листопада. Українців цікавить, чи не скасовуються дитячі заходи 1 червня, адже свято, як і раніше, зустрічають у багатьох країнах світу.