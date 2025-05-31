Календар свят на червень 2025: що відзначатимуть українці та скільки буде вихідних
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цього місяця відзначається Трійця та День Конституції
Цей червень порадує українців безліччю значущих подій — від пам’ятних дат до професійних та державних свят. Перший місяць літа принесе чимало приводів для привітань, подяки та теплих зустрічей з рідними.
"Телеграф" підготував календар свят та вихідних на червень 2025 року.
У червні на українців чекає 21 робочий день та 9 вихідних. Цього місяця відзначають День журналіста, Міжнародний день друзів, Трійцю, День Конституції України та багато інших свят.
Календар свят на травень 2025:
- 4 червня — День господарських судів;
- 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля;
- 6 червня — День журналіста;
- 8 червня — Трійця;
- 9 червня — Міжнародний день друзів;
- 12 червня — День працівників фондового ринку;
- 14 червня — Всесвітній день донора крові;
- 19 червня — День фермера;
- 20 червня — Всесвітній день біженців;
- 22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
- 23 червня – День державної служби України;
- 25 червня — День митника України;
- 28 червня — День конституції України;
Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей відзначається 20 листопада. Українців цікавить, чи не скасовуються дитячі заходи 1 червня, адже свято, як і раніше, зустрічають у багатьох країнах світу.