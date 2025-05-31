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Календар свят на червень 2025: що відзначатимуть українці та скільки буде вихідних

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Що відзначатимуть українці у червні 2025 Новина оновлена 31 травня 2025, 17:47
Що відзначатимуть українці у червні 2025. Фото Телеграф

Цього місяця відзначається Трійця та День Конституції

Цей червень порадує українців безліччю значущих подій — від пам’ятних дат до професійних та державних свят. Перший місяць літа принесе чимало приводів для привітань, подяки та теплих зустрічей з рідними.

"Телеграф" підготував календар свят та вихідних на червень 2025 року.

У червні на українців чекає 21 робочий день та 9 вихідних. Цього місяця відзначають День журналіста, Міжнародний день друзів, Трійцю, День Конституції України та багато інших свят.

Календар свят на травень 2025:

  • 4 червня — День господарських судів;
  • 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля;
  • 6 червня — День журналіста;
  • 8 червня — Трійця;
  • 9 червня — Міжнародний день друзів;
  • 12 червня — День працівників фондового ринку;
  • 14 червня — Всесвітній день донора крові;
  • 19 червня — День фермера;
  • 20 червня — Всесвітній день біженців;
  • 22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
  • 23 червня – День державної служби України;
  • 25 червня — День митника України;
  • 28 червня — День конституції України;
Календар свят на червень 2025
Календар свят на червень 2025 в Україні

Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей відзначається 20 листопада. Українців цікавить, чи не скасовуються дитячі заходи 1 червня, адже свято, як і раніше, зустрічають у багатьох країнах світу.

Теги:
#Календар #Свята #Вихідні #Червень