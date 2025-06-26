Суворо заборонено робити це 26 червня, якщо не хочете великих проблем у сім’ї

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна кричати на тварин і брати у борг

У четвер, 26 червня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського, а в народі відзначається свято Давид Суничник.

Давид Солунський спочатку жив у монастирі, присвяченому святим мученикам Меркурію та Феодору. Пізніше він залишив обитель і оселився у грецьких Фессалоніках, де влаштував собі курінь під мигдальним деревом. У цьому усамітненні він провів 70 років, де постійно молився, дотримувався суворого посту і духовно наставляв усіх, хто до нього звертався за допомогою.

Згідно з переказами, він мав дар творити чудеса і ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Помер преподобний близько 540 року.

До цього часу дозрівають ягоди, зокрема, суниця. Тому не дивно, що наші пращури вшанували святого Давида 26 червня прізвиськом Суничник. У цей час червона лісова ягода радує не лише своїм смаком, а й корисними для здоров’я властивостями.

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Що не можна робити 26 червня

Збирати суницю тим, хто вчора посварився — у такої людини всі зібрані ягоди будуть кислими й несмачними.

Просити у борг гроші — не зможете повернути.

Призначати вінчання — шлюб буде коротким.

Підвищувати голос на тварин — до сімейних проблем.

Вирушати в дорогу з поганими думками — стануть реальністю.

Народні прикмети 26 червня

Йде дощ — до вересня літо буде мокрим.

Веселка переважно жовтого кольору – до ясної погоди.

Ластівки та стрижі літають то вгору, то вниз — перед бурею.

Багато ягід – до морозної зими.

У кого іменини 26 червня

Сьогодні іменини відзначають Давид, Денис, Іван та Павло.

Свята та події 26 червня

День кримськотатарського прапора

Міжнародний день на підтримку жертв катувань

День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків

Всесвітній день виробників холоду (World Refrigeration Day)

Мусульманський Новий рік (Islamic New Year)

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.