Суворо заборонено робити це 26 червня, якщо не хочете великих проблем у сім’ї
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна кричати на тварин і брати у борг
У четвер, 26 червня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського, а в народі відзначається свято Давид Суничник.
Давид Солунський спочатку жив у монастирі, присвяченому святим мученикам Меркурію та Феодору. Пізніше він залишив обитель і оселився у грецьких Фессалоніках, де влаштував собі курінь під мигдальним деревом. У цьому усамітненні він провів 70 років, де постійно молився, дотримувався суворого посту і духовно наставляв усіх, хто до нього звертався за допомогою.
Згідно з переказами, він мав дар творити чудеса і ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Помер преподобний близько 540 року.
До цього часу дозрівають ягоди, зокрема, суниця. Тому не дивно, що наші пращури вшанували святого Давида 26 червня прізвиськом Суничник. У цей час червона лісова ягода радує не лише своїм смаком, а й корисними для здоров’я властивостями.
Що не можна робити 26 червня
- Збирати суницю тим, хто вчора посварився — у такої людини всі зібрані ягоди будуть кислими й несмачними.
- Просити у борг гроші — не зможете повернути.
- Призначати вінчання — шлюб буде коротким.
- Підвищувати голос на тварин — до сімейних проблем.
- Вирушати в дорогу з поганими думками — стануть реальністю.
Народні прикмети 26 червня
- Йде дощ — до вересня літо буде мокрим.
- Веселка переважно жовтого кольору – до ясної погоди.
- Ластівки та стрижі літають то вгору, то вниз — перед бурею.
- Багато ягід – до морозної зими.
У кого іменини 26 червня
Сьогодні іменини відзначають Давид, Денис, Іван та Павло.
Свята та події 26 червня
- День кримськотатарського прапора
- Міжнародний день на підтримку жертв катувань
- День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків
- Всесвітній день виробників холоду (World Refrigeration Day)
- Мусульманський Новий рік (Islamic New Year)
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.