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Суворо заборонено робити це 26 червня, якщо не хочете великих проблем у сім’ї

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Яке сьогодні свято — Давид Суничник
Яке сьогодні свято — Давид Суничник. Фото Pixabay

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна кричати на тварин і брати у борг

У четвер, 26 червня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського, а в народі відзначається свято Давид Суничник.

Давид Солунський спочатку жив у монастирі, присвяченому святим мученикам Меркурію та Феодору. Пізніше він залишив обитель і оселився у грецьких Фессалоніках, де влаштував собі курінь під мигдальним деревом. У цьому усамітненні він провів 70 років, де постійно молився, дотримувався суворого посту і духовно наставляв усіх, хто до нього звертався за допомогою.

Згідно з переказами, він мав дар творити чудеса і ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Помер преподобний близько 540 року.

До цього часу дозрівають ягоди, зокрема, суниця. Тому не дивно, що наші пращури вшанували святого Давида 26 червня прізвиськом Суничник. У цей час червона лісова ягода радує не лише своїм смаком, а й корисними для здоров’я властивостями.

суниця ягода
Фото: pixabay

Що не можна робити 26 червня

  • Збирати суницю тим, хто вчора посварився — у такої людини всі зібрані ягоди будуть кислими й несмачними.
  • Просити у борг гроші — не зможете повернути.
  • Призначати вінчання — шлюб буде коротким.
  • Підвищувати голос на тварин — до сімейних проблем.
  • Вирушати в дорогу з поганими думками — стануть реальністю.

Народні прикмети 26 червня

  • Йде дощ — до вересня літо буде мокрим.
  • Веселка переважно жовтого кольору – до ясної погоди.
  • Ластівки та стрижі літають то вгору, то вниз — перед бурею.
  • Багато ягід – до морозної зими.

У кого іменини 26 червня

Сьогодні іменини відзначають Давид, Денис, Іван та Павло.

Свята та події 26 червня

  • День кримськотатарського прапора
  • Міжнародний день на підтримку жертв катувань
  • День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків
  • Всесвітній день виробників холоду (World Refrigeration Day)
  • Мусульманський Новий рік (Islamic New Year)

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини