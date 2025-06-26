Строго запрещено делать это 26 июня, если не хотите больших проблем в семье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему сегодня нельзя кричать на животных и брать в долг
В четверг, 26 июня, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память преподобного Давида Солунского, а в народе отмечается праздник Давид Земляничник.
Давид Солунский сначала жил в монастыре, посвященном святым мученикам Меркурию и Феодору. Позже он покинул обитель и поселился в грецких Фессалониках, где устроил себе шалаш под миндальным деревом. В этом уединении он провел 70 лет, где постоянно молился, соблюдал строгий пост и духовно наставлял всех, кто к нему обращался за помощью.
Согласно преданию, он обладал даром творить чудеса и никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Умер преподобный около 540 года.
К этому времени поспевают ягоды, в частности, земляника. Поэтому неудивительно, что наши предки почтили святого Давида 26 июня прозвищем Земляничник. В это время красная лесная ягода радует не только своим вкусом, но и полезными для здоровья свойствами.
Что нельзя делать 26 июня
- Собирать землянику тем, кто вчера поссорился — у такого человека все собранные ягоды будут кислыми и невкусными.
- Просить взаймы деньги — не сможете вернуть.
- Назначать венчание — брак будет коротким.
- Повышать голос на животных — к семейным проблемам.
- Отправляться в дорогу с плохими мыслями — станут реальностью.
Народные приметы 26 июня
- Идет дождь — до сентября лето будет мокрым.
- Радуга преимущественно желтого цвета — к ясной погоде.
- Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз — перед бурей.
- Много ягод — к морозной зиме.
У кого именины 26 июня
Сегодня именины отмечают Давид, Денис, Иван, и Павел.
Праздники и события 26 июня
- День крымскотатарского флага
- Международный день в поддержку жертв пыток
- День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
- Всемирный день производителей холода (World Refrigeration Day)
- Мусульманский Новый год (Islamic New Year)
Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.