Строго запрещено делать это 26 июня, если не хотите больших проблем в семье

Узнайте, почему сегодня нельзя кричать на животных и брать в долг

В четверг, 26 июня, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память преподобного Давида Солунского, а в народе отмечается праздник Давид Земляничник.

Давид Солунский сначала жил в монастыре, посвященном святым мученикам Меркурию и Феодору. Позже он покинул обитель и поселился в грецких Фессалониках, где устроил себе шалаш под миндальным деревом. В этом уединении он провел 70 лет, где постоянно молился, соблюдал строгий пост и духовно наставлял всех, кто к нему обращался за помощью.

Согласно преданию, он обладал даром творить чудеса и никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Умер преподобный около 540 года.

К этому времени поспевают ягоды, в частности, земляника. Поэтому неудивительно, что наши предки почтили святого Давида 26 июня прозвищем Земляничник. В это время красная лесная ягода радует не только своим вкусом, но и полезными для здоровья свойствами.

Фото: pixabay

Что нельзя делать 26 июня

Собирать землянику тем, кто вчера поссорился — у такого человека все собранные ягоды будут кислыми и невкусными.

Просить взаймы деньги — не сможете вернуть.

Назначать венчание — брак будет коротким.

Повышать голос на животных — к семейным проблемам.

Отправляться в дорогу с плохими мыслями — станут реальностью.

Народные приметы 26 июня

Идет дождь — до сентября лето будет мокрым.

Радуга преимущественно желтого цвета — к ясной погоде.

Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз — перед бурей.

Много ягод — к морозной зиме.

У кого именины 26 июня

Сегодня именины отмечают Давид, Денис, Иван, и Павел.

Праздники и события 26 июня

День крымскотатарского флага

Международный день в поддержку жертв пыток

День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Всемирный день производителей холода (World Refrigeration Day)

Мусульманский Новый год (Islamic New Year)

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.