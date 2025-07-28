Ніколи не купуйте цю ягоду з рук, поки не перевірите її на отруту

Краще купувати ягоди у перевірених продавців або збирати самостійно

Літо — час для насичення вітамінами, які ростуть у кожного дачника на городі. Проте не всі знають, що деякі ягоди можуть нести загрозу, зокрема ожина.

"Телеграф" розповість, чому не варто цього робити. А також, як не сплутати корисну вітамінну бомбу з отруйними рослинами.

Часто люди при дорозі можуть продають ягоди і фрукти, які збирають у лісі. Не винятком є і ожина, яку легко переплутати з рослиною лаконос. Ця схожість може коштувати здоров'я або навіть життя.

Користь ожини

Що таке лаконос ягідний

Лаконос ягідний – це трав'яниста багаторічна рослина сімейства фітолаккових. Щорічно він випускає кілька потовщених прямостоячих стебел, висотою 1,5 м. Зацвітає рослина в кінці травня, а його суцвіття зовні нагадують гіацинти. А до кінця літа на лаконосі дозрівають великі ягоди, схожі на ожину будовою і темним відтінком.

Як виглядає лаконос

Ця культура вважається лікувальною. А ось ягоди лаконоса, схожі на ожину, вважаються отруйними. Їх вживання призводить до серйозних порушень серцевого ритму.

Батьківщиною цієї рослини вважається Північна Америка.

Щоб уникнути отруєння, краще купувати ягоди у перевірених продавців або збирати самостійно, добре знаючи відмінності між корисними та отруйними рослинами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помідори не можна їсти з городу, щоб не нашкодити собі.