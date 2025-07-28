Никогда не покупайте эту ягоду с рук, пока не проверите ее на яд

Лучше покупать ягоды у проверенных продавцов или собирать самостоятельно

Лето – время для насыщения витаминами, которые растут у каждого дачника на огороде. Однако не все знают, что некоторые ягоды могут представлять угрозу, в частности ежевика.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит этого делать. А также как не спутать полезную витаминную бомбу с ядовитыми растениями.

Часто люди у дороги могут продавать ягоды и фрукты, которые собирают в лесу. Не исключено и ежевика, которую легко перепутать с растением лаконос. Это сходство может стоить здоровью или даже жизни.

Польза ежевики

Что такое ягодный лаконос

Лаконос ягодный – это травянистое многолетнее растение семейства фитолаковых. Ежегодно он выпускает несколько утолщенных прямостоячих стеблей высотой 1,5 м. Зацветает растение в конце мая, а его соцветия снаружи напоминают гиацинты. А к концу лета на лаконосе созревают крупные ягоды, похожие на ежевику строением и темным оттенком.

Как выглядит лаконос

Эта культура считается лечебной. А вот ягоды лаконоса, похожие на ежевику, считаются ядовитыми. Их употребление приводит к серьезным нарушениям сердечного ритма.

Родиной этого растения считается Северная Америка.

Чтобы избежать отравления, лучше покупать ягоды у проверенных продавцов или собирать самостоятельно, хорошо зная отличия между полезными и ядовитыми растениями.

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