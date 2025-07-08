Не купуйте дітям ці солодощі і не їжте самі: які смаколики можуть серйозно нашкодити

Краще обходити такі смаколики стороною

Дітей завжди приваблює те, що має яскраву упаковку та в роті робить справжній бум смаку. Проте серед таких ласощів є небезпечні види, які мають поганий склад.

Найбільшу загрозу становлять всілякі хімічні жуйки, різнокольорові гелі та пшикалки в рот зі смаком "фруктів" чи "ягід". На упаковці цих продуктів зазначено наявність Е-добавок і навіть попереджають, що вони можуть знижувати концентрацію уваги. Наприклад, Е-119, який викликає нервове збудження, додається до карамельок.

Такі солодощі містять штучні барвники, консерванти та підсилювачі смаку, які негативно впливають на нервову систему дітей. Особливо небезпечними є продукти з яскраво-червоним, синім або зеленим кольором, оскільки вони містять найбільше хімічних речовин.

Батькам варто ретельно читати склад перед покупкою та обирати солодощі з натуральних інгредієнтів. Краще віддавати перевагу традиційним ласощам без штучних добавок і барвників.

Які барвники, консерванти та підсилювачі смаку є найшкідливішими:

Е102 (Тартразин);

Е110 (Жовтий "сонячний захід");

Е122 (Азорубін);

Е124 (Понсо 4R);

Е104 (Жовтий хінолін);

Е129 (Червоний чарівний);

Консерванти:

Е210-213 (Бензойна кислота та її похідні);

Підсилювачі смаку:

Е621 (Глутамат натрію);

Е951 (Аспартам).

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