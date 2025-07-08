Не купуйте дітям ці солодощі і не їжте самі: які смаколики можуть серйозно нашкодити
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Краще обходити такі смаколики стороною
Дітей завжди приваблює те, що має яскраву упаковку та в роті робить справжній бум смаку. Проте серед таких ласощів є небезпечні види, які мають поганий склад.
Найбільшу загрозу становлять всілякі хімічні жуйки, різнокольорові гелі та пшикалки в рот зі смаком "фруктів" чи "ягід". На упаковці цих продуктів зазначено наявність Е-добавок і навіть попереджають, що вони можуть знижувати концентрацію уваги. Наприклад, Е-119, який викликає нервове збудження, додається до карамельок.
Такі солодощі містять штучні барвники, консерванти та підсилювачі смаку, які негативно впливають на нервову систему дітей. Особливо небезпечними є продукти з яскраво-червоним, синім або зеленим кольором, оскільки вони містять найбільше хімічних речовин.
Батькам варто ретельно читати склад перед покупкою та обирати солодощі з натуральних інгредієнтів. Краще віддавати перевагу традиційним ласощам без штучних добавок і барвників.
Які барвники, консерванти та підсилювачі смаку є найшкідливішими:
- Е102 (Тартразин);
- Е110 (Жовтий "сонячний захід");
- Е122 (Азорубін);
- Е124 (Понсо 4R);
- Е104 (Жовтий хінолін);
- Е129 (Червоний чарівний);
Консерванти:
- Е210-213 (Бензойна кислота та її похідні);
Підсилювачі смаку:
- Е621 (Глутамат натрію);
- Е951 (Аспартам).
Раніше "Телеграф" писав, що не варто купувати каву двічі на день — і зможете назбирати на класну кавову машину.