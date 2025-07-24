Не їжте ці томати в жодному разі. Які овочі несуть небезпеку

4 простих правила допоможуть вам

Помідори не варто вживати зеленими або пошкодженими. Вони містять небезпечні речовини.

"Телеграф" розповість у чому саме небезпека. А також, що робити натомість.

Головні небезпеки зелених томатів

Зелені (незрілі) томати містять високі концентрації соланіну — природної токсичної речовини з групи глікоалкалоїдів. Ця сполука виконує захисну функцію рослини від шкідників та хвороб, але може бути небезпечною для людини.

Концентрація соланіну в зелених томатах може перевищувати безпечні норми в 10-15 разів. При споживанні таких плодів можуть виникнути симптоми отруєння: нудота, блювання, діарея, головний біль та загальна слабкість.

Помідор

Ризики пошкоджених плодів

Томати з механічними пошкодженнями, тріщинами або ознаками гниття становлять не менш серйозну загрозу:

Бактеріальні інфекції : через пошкодження легко проникають патогенні мікроорганізми.

: через пошкодження легко проникають патогенні мікроорганізми. Токсини пліснявих грибів : можуть утворюватися навіть у невеликих пошкоджених ділянках.

: можуть утворюватися навіть у невеликих пошкоджених ділянках. Накопичення шкідливих речовин: у процесі розкладання утворюються небезпечні сполуки.

Варто дотримуватися простих правил безпеки:

Збирайте лише повністю стиглі плоди червоного, рожевого або жовтого кольору залежно від сорту.

червоного, рожевого або жовтого кольору залежно від сорту. Уважно оглядайте томати перед споживанням — відбраковуйте екземпляри з будь-якими пошкодженнями.

перед споживанням — відбраковуйте екземпляри з будь-якими пошкодженнями. Зелені томати використовуйте лише для технічної переробки — маринування з попереднім відварюванням.

— маринування з попереднім відварюванням. При появі симптомів отруєння негайно зверніться до лікаря.

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