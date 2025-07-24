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Не їжте ці томати в жодному разі. Які овочі несуть небезпеку

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Помідори Новина оновлена 24 липня 2025, 06:55
Помідори. Фото Колаж "Телеграф"

4 простих правила допоможуть вам

Помідори не варто вживати зеленими або пошкодженими. Вони містять небезпечні речовини.

"Телеграф" розповість у чому саме небезпека. А також, що робити натомість.

Головні небезпеки зелених томатів

Зелені (незрілі) томати містять високі концентрації соланіну — природної токсичної речовини з групи глікоалкалоїдів. Ця сполука виконує захисну функцію рослини від шкідників та хвороб, але може бути небезпечною для людини.

Концентрація соланіну в зелених томатах може перевищувати безпечні норми в 10-15 разів. При споживанні таких плодів можуть виникнути симптоми отруєння: нудота, блювання, діарея, головний біль та загальна слабкість.

Помідор

Ризики пошкоджених плодів

Томати з механічними пошкодженнями, тріщинами або ознаками гниття становлять не менш серйозну загрозу:

  • Бактеріальні інфекції: через пошкодження легко проникають патогенні мікроорганізми.
  • Токсини пліснявих грибів: можуть утворюватися навіть у невеликих пошкоджених ділянках.
  • Накопичення шкідливих речовин: у процесі розкладання утворюються небезпечні сполуки.

Варто дотримуватися простих правил безпеки:

  • Збирайте лише повністю стиглі плоди червоного, рожевого або жовтого кольору залежно від сорту.
  • Уважно оглядайте томати перед споживанням — відбраковуйте екземпляри з будь-якими пошкодженнями.
  • Зелені томати використовуйте лише для технічної переробки — маринування з попереднім відварюванням.
  • При появі симптомів отруєння негайно зверніться до лікаря.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна їсти стару консервацію.

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#Овочі #Помідор #Заборона