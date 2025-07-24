Не їжте ці томати в жодному разі. Які овочі несуть небезпеку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
4 простих правила допоможуть вам
Помідори не варто вживати зеленими або пошкодженими. Вони містять небезпечні речовини.
"Телеграф" розповість у чому саме небезпека. А також, що робити натомість.
Головні небезпеки зелених томатів
Зелені (незрілі) томати містять високі концентрації соланіну — природної токсичної речовини з групи глікоалкалоїдів. Ця сполука виконує захисну функцію рослини від шкідників та хвороб, але може бути небезпечною для людини.
Концентрація соланіну в зелених томатах може перевищувати безпечні норми в 10-15 разів. При споживанні таких плодів можуть виникнути симптоми отруєння: нудота, блювання, діарея, головний біль та загальна слабкість.
Ризики пошкоджених плодів
Томати з механічними пошкодженнями, тріщинами або ознаками гниття становлять не менш серйозну загрозу:
- Бактеріальні інфекції: через пошкодження легко проникають патогенні мікроорганізми.
- Токсини пліснявих грибів: можуть утворюватися навіть у невеликих пошкоджених ділянках.
- Накопичення шкідливих речовин: у процесі розкладання утворюються небезпечні сполуки.
Варто дотримуватися простих правил безпеки:
- Збирайте лише повністю стиглі плоди червоного, рожевого або жовтого кольору залежно від сорту.
- Уважно оглядайте томати перед споживанням — відбраковуйте екземпляри з будь-якими пошкодженнями.
- Зелені томати використовуйте лише для технічної переробки — маринування з попереднім відварюванням.
- При появі симптомів отруєння негайно зверніться до лікаря.
Раніше "Телеграф" писав, чому не можна їсти стару консервацію.