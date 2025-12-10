В Україні є "носате" село, де живе менше людей, ніж вміщає ліфт. Як воно називається

Населення цього села можна порахувати на пальцях, а пройти його — за лічені хвилини

Маленьке поліське село з пікантною назвою сьогодні виглядає як точка на карті, а не повноцінний населений пункт. Тут живе дуже маленька кількість людей, а територія настільки компактна, що пройти її можна за 10 хвилин. Попри це, цей населений пункт має довгу історію, пережило відселення після Чорнобиля і залишається одним із найнезвичайніших топонімів України.

Йдеться про село Ноздрище, де офіційно зареєстровано 5 осіб і вся його територія — менше 1 км². Перша згадка про нього датована 1545 роком. Колись воно входило до складу шляхетських володінь, а за даними довідника 1906 року тут жило понад тисячу людей та більше сотні дворів. Це було велике, живе поліське село, яке мало свій ритм, роботу та людей.

Згодом, у 1986-му році стався вибух на Чорнобильській АЕС. Як багато сіл Житомирщини, Ноздрище стало жертвою повного або часткового відселення.

Село Ноздрище

Чому така дивна назва

Офіційних пояснень походження назви немає — це чиста загадка. Але з огляду на регіон, назва ймовірно походить від старих поліських топонімів, які нерідко прив’язували до ландшафтів або прізвищ старих власників.

У десяти кілометрах від села Ноздрище знаходиться Древлянський природний заповідник. Під час великої війни, у 2022-му році він зазнав обстрілів, що призвели до значних лісових пожеж. Внаслідок цього вигоріло понад 2 тисячі гектарів лісу. На території заповідника було також знайдено російську ракету.

Відстань від села Ноздрище до природного заповідника Древлянського

Через те, що населення дуже маленьке — у Ноздрищі немає власного поштового відділення чи поштомату та нерозвинена інфраструктура. Найближче місто до цього села — Народичі, із населенням до трьох тисяч осіб.

