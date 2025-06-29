Проводили дні в чергах та на кухні: як жили жінки в СРСР (фото)

Сучасні жінки, які не працюють поза домом, живуть зовсім іншим життям порівняно з радянськими часами

Життя в СРСР було важким та нестерпним, особливо для жінок, які не працювали в ті часи. Вони були вимушені вставати рано та багато задач виконувати дома.

"Телеграф" опираючись на дані штучного інтелекту розповість, яким був день жінки, яка сиділа вдома, та чи сильно він відрізняється від сьогодення.

1987 році Україна ще була частиною Радянського Союзу, але вже починалися процеси перебудови, гласності, економічної кризи та національного піднесення. Попри це, будні жінки впорядкованими та типовими.

Підйом

Прокидалися жінки о 7:30 від звуків радіо: ведучий на "Маяку" спокійним голосом читає новини — чергова нарада в Політбюро, врожайність зернових, світові події. Готували сніданок: манну кашу чи бутерброди з маслом і ковбасою для сім’ї.

Сніданок з родиною

Чоловік о 8:30 збирається на роботу, діти — в школу або садок. Жінка збирає дітей і чоловіка, пакує йому в авоську обід: термос з борщем, шматок хліба, яблуко, іноді цукерки "Корівка".

Прибирання

Слухаючи магнітофон або платівку Алли Пугачової, жінка починає прибирання в квартирі о 9:00. Вона чистить килими, миє підлогу, пере руками — автоматична пральна машина ще рідкість.

Похід до магазину

Об 11 годині жінка збирається в магазин: бере торбинку, стоїть в черзі за молоком чи ковбасою. Якщо є щось дефіцитне — бере скільки дадуть. У гастрономі часто пусто: кефір, хліб, згущонка, гречка — вже добре. У кращому випадку — банани або курка "буш".

Обід

На обід жінка варить гороховий суп, на друге має бути гречка з котлетами або тушкована картопля. Поки вариться — читає газету "Правда" або журнал "Работница", а також шукає нові рецепти або викройки.

Час для себе

Часом для себе жінки в ті часи називали штопання одягу, вишивання хрестиком. Рідкістю було подивитись телевізор: "Время" чи якусь чехословацьку мелодраму. А розкіш — це посидіти потеревеняти у дворі з сусідами.

Жінки в СРСР

Діти повертаються і сімейні справи

Жінка допомагає дітям з уроками, заплітає доньці волосся, з сином читає книжки. Вони слухають платівки — "Машина времени", "Наутилус". Іноді дивляться мультики чи вечірню програму.

Вечеря, телевізор

Чоловік повертається з роботи о 19 годині, вся родина починає вечеряти. Увечері всі разом перед телевізором дивляться "Клуб веселих і кмітливих", концерт або фільм про війну.

Родина за столом

Сон

Лягали спати о 23:00. У спальні — важкі портьєри, настільна лампа, ліжко з пружинним матрацом і килим на стіні. Завтра знову все по колу.

Такий день був простим, але наповненим звичним побутом, турботами, чергами й маленькими радощами. І хоч життя було обмежене системою, жінки вміли знаходити тепло і силу в простому.

Життя жінок зараз

Сучасні жінки, які не працюють поза домом, живуть зовсім іншим життям порівняно з радянськими часами. Їхній день може починатися пізніше — о 8-9 ранку з чашкою кави та перегляду новин у смартфоні чи соціальних мережах. Замість черг у магазинах вони роблять онлайн-замовлення продуктів, а прибирання значно спрощене завдяки сучасній техніці: посудомийним машинам, роботам-пилососам, мультиваркам. Дозвілля стало різноманітнішим — від фітнесу та йоги до онлайн-курсів, блогінгу чи власного бізнесу в інтернеті.

Однак багато викликів залишилися: потреба балансувати домашні справи, догляд за дітьми та особисті інтереси, хоча тепер є більше можливостей для самореалізації та вибору. Сучасні жінки мають доступ до величезної кількості інформації, можуть підтримувати соціальні зв'язки через месенджери та відеодзвінки, навчатися новому онлайн та навіть заробляти, не виходячи з дому. Головна відмінність — це свобода вибору: що робити, як організувати свій день, чим займатися, тоді як у радянські часи життя було більш регламентованим і обмеженим системою.

Раніше "Телеграф" писав, якими цукерками ласували діти в СРСР.