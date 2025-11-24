Радянські тарілки зі звірятами нині коштують великих грошей: що в них особливого (фото, відео)

Тарілки з казковими героями продають на аукціонах. Яка їхня реальна вартість та що впливає на ціну

В Україні частину радянської порцеляни можна продати за чималі гроші. Щоправда, велике значення має завод-виробник та спосіб нанесення малюнка. Найдорожче коштують тарілки та чашки розписані вручну.

В мережі виклали відео, де поділилися цікавими знахідками з серванта, зокрема тарілками з дитячими малюнками — сюжетами з казок, наприклад, лисичка з колобком. Згідно з клеймом на звороті — це виробництво Синельниківського порцелянового заводу, який раніше працював в Дніпропетровській області.

Саме такий посуд не можна назвати надзвичайно коштовним: стартова ціна за тарілку на інтернет-аукціонах та сайті olx починається зі 130 грн, повністю сервіз на одну персону можна купити за 650 грн. Ціна не набагато більша ніж у звичайних тарілок.

Набір дитячого посуду "Колобок"

Малюнок на цих тарілках — не ручний розпис, а виготовлений способом деколювання, коли зображення переносять надрукувавши на спеціальному папері, а потім запікають при великій температурі. Посуд з таким зображенням можна навіть мити в посудомийній машині. Посуд з ручним розписом коштував би дорожче.

Що ж до сюжету — він знайомий з дитинства. В коментарях українці діляться, що їх батьки використовували цей посуд для того, щоб хитрістю примусити дітей їсти. "Мені казали, що поки ті малюнки не буде видно з-за столу не встану", "Мені те ж саме говорили, завжди черпав до колобка", — пишуть коментатори.

Довідково: Синельниковський порцеляновий завод почав працювати у 60-х роках минулого століття. Виготовляли тут не тільки звичайний посуд для столових, а й якісніший, з деколлю та розписаний вручну. З початком незалежності України підприємство пережило не найкращі часи — з 1996 року було визнане банкрутом, однак її його вироби досі продаються на ринках та інтернет-аукціонах.

Ластівка була фірмовим клеймом Синельниківського порцелянового заводу

Раніше "Телеграф" розповідав про порцеляновий завод у Тернополі, вироби якого були навіть в президентських колекціях. Один з найвідоміших виробів — червоний сервіз з білими цятками.